我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

年長、沒運動習慣者 適合超慢跑

周宗禎
超慢跑不限場地，很適合中老年人養成習慣。（圖／本報系資料照片）
超慢跑不限場地，很適合中老年人養成習慣。（圖／本報系資料照片）

「超慢跑到底好不好？我適合嗎？」台灣安南醫院骨科醫師方啟榮常聽患者這樣問。他的答案是「介在好與不好之間」。他說，想必不少人好奇，好就好、不好就不好，為何如此模稜兩可？這是因為很多民眾其實還不了解超慢跑。

超慢跑是低強度有氧運動，因日本綜藝節目藝人介紹，在網路風行，大受歡迎，很多人因而放棄相對激烈的跑步運動。方啟榮說，超慢跑適合減肥、鍛鍊肌肉和增強心肺耐力，還以高效低強度聞名，非常適合膝蓋不舒服或年長族群。

方啟榮表示，人是動物，不是植物，「要健康就要動」。如果是沒運動習慣的人，比較容易以超慢跑開始養成習慣，甚至配合節拍器或音樂、影視節目達到延長運動效果。

超慢跑還有的好處是不受地域限制，不管是在家還是辦公室，隨時隨地都可以運動，且入門門檻低，不需要特別的裝備，只要一雙運動鞋或是瑜伽墊，就可以開始超慢跑。

方啟榮建議運動「333」原則：每周運動3次、每次30分鐘、心跳達130下；世界衛生組織也曾建議「533」：即每周5次30分鐘或每周150分鐘以上運動量，才能達到有效運動量及品質。

而運動品質的關鍵點就是「心跳」。方啟榮說，門診時常碰到老人家表示有在周邊公園走路的習慣，但這其實只是「活動」，而不是「運動」，必須讓身體有發熱、流汗甚至稍微喘氣，運動量才足夠。

方啟榮認為，沒運動習慣想要運動的人，超慢跑是養成運動習慣的好方法，但保持健康的最好方式，是多嘗試各種不同型態的運動組合：例如跑步與騎腳踏車、游泳、重量訓練、太極拳或氣功等互相輪替搭配，對促進身體健康才有更顯著的幫助。

骨科 日本

上一則

「超慢跑」好不好？骨科醫妙答：這樣運動更有幫助

下一則

運動傷害使關節炎年輕化 及早治療搭1療法早日康復

延伸閱讀

太胖疾病多 他體重近百八周甩20公斤 1減重代謝手術助獲新生

太胖疾病多 他體重近百八周甩20公斤 1減重代謝手術助獲新生
超慢跑正夯但適合你嗎？ 醫師建議這樣做才最有助健康

超慢跑正夯但適合你嗎？ 醫師建議這樣做才最有助健康
寵物也會「肌少症」 2招預防「惡病質」

寵物也會「肌少症」 2招預防「惡病質」
柿子+螃蟹致腹痛 翁喝可樂2周後軟化胃石

柿子+螃蟹致腹痛 翁喝可樂2周後軟化胃石

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

「這4癌」無有效癌症篩檢實證 胰臟癌也是其一 如何及早發現就醫診治？

2024-01-20 05:00
新研究顯示，視力問題恐是較為罕見的阿茲海默症(Alzheimer's disease)徵兆，名稱為後大腦皮質退化症(posterior cortical atrophy)的變異，患者最開始出現狀況是視力不清，而非記憶不佳。示意圖。（Pexels）

舊金山加大最新研究：視力問題恐是阿茲海默症徵兆

2024-01-23 13:12
（取材自NOW健康）

「抗菌」清潔劑到底抗什麼菌？專家解釋超乎你的想像

2024-01-22 00:45
醫師提醒，多吃魚油等可降膽固醇是常見迷思，效果跟喝白開水差不多。（Pexels）

醫破除吃魚油可降膽固醇迷思 籲健康飲食體重

2024-01-24 11:41
（取材自NOW健康）

失眠吃什麼改善？網推10大助眠食物 其中4樣來自動物

2024-01-21 23:45
若是每天喝至少一杯100%純果汁，可能會造成兒童和成人的體重小幅增加。（Pexels）

研究：喝果汁後血糖飆升 長期恐致肥胖等慢性病

2024-01-18 09:28

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討