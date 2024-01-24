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中醫1茶飲 有助降血壓、減重

健康醫療網
高血壓患者的飲食應避免過鹹，少吃飽和脂酸過多的動物油，可吃蔬果及膳食纖維，乳製品要以低脂類為主；示意圖。（圖／123RF）
高血壓患者的飲食應避免過鹹，少吃飽和脂酸過多的動物油，可吃蔬果及膳食纖維，乳製品要以低脂類為主；示意圖。（圖／123RF）

66歲黃姓婦人吃血壓藥及血脂藥控制已3年，近三個月因天氣變冷，頭暈每天發作且伴隨偏頭痛，半夜手抖前往中醫科，就診時血壓超過130/80，且經診察後發現還有排便不順，兩到三天才會上一次廁所，給予科學中藥乙字湯及柴胡疏肝散，服藥一周後頭暈頭痛好轉，血壓降到120以下，治療兩個月回西醫複診，三顆降血壓藥物已減少為一顆，體重減少兩公斤，還治癒失眠問題。

便祕者 血壓也容易升高

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，古代並沒有高血壓這個病名，而是屬於眩暈、心悸、肝火等範疇，《黃帝內經》記載「諸風掉眩，皆屬於肝」，中醫對於高血壓產生的眩暈，常從治肝著手，除疏肝理氣活血外，滋腎養陰也是辦法之一。此外，也需考慮其他會影響血壓的因素。

此患者容易便祕，便祕讓身體代謝廢物無法排除，濕氣變重，血壓也容易升高，因此藥方乙字湯可以通腑瀉熱，將身體的代謝廢物一掃而空，再搭配柴胡疏肝散疏肝理氣，因此頭暈頭痛好轉、血壓下降還有減重，高血壓也能較好控制。

吃膳食纖維、低脂乳製品

謝旭東醫師建議，高血壓患者生活注意「飲食上避免過鹹」，可食蔬菜水果及膳食纖維，乳製品以低脂類為主，全穀類比白米飯有更多膳食纖維，少吃飽和脂酸過多的動物油，堅果類含不飽和脂肪酸適合攝取；「少吸菸及喝酒」的原因是會使身體濕氣變重，濕氣重則血液循環變差，身體為循環變好只好加高血壓，血壓自然難以控制。

決明子降壓茶 適合偏熱體質

謝旭東醫師推薦中藥茶飲「決明子降壓茶」，可用決明子6g，菊花9g，陳皮3g來製作。並將上述材料做成茶包，用熱水500cc燜泡，10分鐘即可飲用。使用上可以2至3天飲用一次，其功效有通便消脂降血壓，加上決明子清肝明目、潤腸通便，具有降血壓的功用，菊花也能平肝明目，緩解高血壓的頭暈頭痛，加上陳皮化痰消脂，一同將身體的濕氣一掃而空，故能降低高血壓並一起減重。不過藥材以涼性為主，適用於體質偏熱、容易上火的人效果較好。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）

高血壓患者的飲食應避免過鹹，少吃飽和脂酸過多的動物油，可吃蔬果及膳食纖維，乳製品...
高血壓患者的飲食應避免過鹹，少吃飽和脂酸過多的動物油，可吃蔬果及膳食纖維，乳製品要以低脂類為主；示意圖。（圖／123RF）

高血壓 便祕 減重

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