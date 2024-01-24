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肌少症易造成老人失能 優質蛋白+運動可逆轉

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長輩出現行動能力變差，可能是肌少症的徵兆，可藉由「333」運動原則改善；示意圖。（圖／123RF）
長輩出現行動能力變差，可能是肌少症的徵兆，可藉由「333」運動原則改善；示意圖。（圖／123RF）

「家人最近常蹲下爬不起來，是膝蓋退化嗎？」「明明三餐正常，體重竟然莫名減輕了，而且常有走路不穩、快跌倒的感覺，身體開始衰老了嗎？」當家中長輩出現走路遲緩行動能力變差、握力下降，可能是肌少症的徵兆。

職能治療師說，40歲肌肉開始流失，肌少症是導致老年人失能的原因之一，早期發現治療，可避免將來失能臥床。

鍛鍊肌力 為老後預存健康

隨年齡增長，肌肉也會慢慢流失，讓行動變得緩慢、四肢無力。多數人不知道肌肉量減少會導致身體機能表現不佳，以為是老化的一種表現。職能治療師黃上育表示，當走路遲緩、握力下降、行動吃力、反覆跌倒、體重減輕，就要小心肌少症是否悄悄上身。

現代人久坐不動、精緻飲食，甚至採不當的減重方式，肌少症有年輕化趨勢。黃上育建議，從年輕就該鍛鍊肌力，為老後預存健康。最簡單方式是拿皮尺測量小腿最寬位置，50歲以上男性若小腿圍小於34公分、女性小於33公分，表示肌肉量可能不足，可就醫透過精密儀器進行評估。

黃上育強調，只要多注重營養均衡、養成規律運動，絕大多數的肌少症都可以逆轉，但如果罹患容易引起肌少症的病症，例如內分泌疾病、神經退化性疾病等，一定要先控制好疾病，才能達到預防或逆轉肌少症，還有搭配良好的睡眠，有機會恢復到過去的狀況。

改善肌少症 補充足夠蛋白

如何改善肌少症？黃上育指出，可以補充足夠的優質蛋白，加上運動來增肌。建議多選擇吃雞蛋牛奶、雞肉、魚等蛋白質食物，千萬不要以為白飯配醬菜的「粗茶淡飯」習慣有助於養生，愈清淡愈會營養不良；也要多攝取鈣質、維生素D食物，調節骨骼生長，維持好體力。

在運動方面，應符合「333」原則：每周至少運動3次、每次超過30分鐘、心跳達到每分鐘130下；若可以挑戰提升為「533」，每周運動五次或每周150分鐘以上的運動量更好。常見的棒式、側棒式、深蹲、弓箭步、登階都是很好的全身肌肉訓練，在家也可以準備簡單的阻力帶或啞鈴，做核心和四肢的刺激訓練。

肌少症常見症狀

*走路遲緩：無法在10秒內步行度過雙線道馬路（約6公尺）。

*握力下降：毛巾擰不乾，手部肌力減退拿不起重物。

*行動吃力：起身變得困難，沒辦法爬超過10階的樓梯或跨上較高的階梯。

*反覆跌倒：無緣無故跌倒，過去1年連續跌倒2次以上。

*體重減輕：非刻意減重或因疾病因素減輕體重，半年內減輕5%。

改善肌少症，多補充蛋白質食物，以吃雞肉最佳；示意圖。（圖／123RF）
改善肌少症，多補充蛋白質食物，以吃雞肉最佳；示意圖。（圖／123RF）

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