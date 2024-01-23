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出國滑雪受傷 牢記「PRICE」自救

記者李青縈
醫師表示，近期滑雪受傷者略微增加，最常見的是「上肢」受傷。圖為民眾滑雪示意圖。（記者李青縈／攝影）
醫師表示，近期滑雪受傷者略微增加，最常見的是「上肢」受傷。圖為民眾滑雪示意圖。（記者李青縈／攝影）

許多人喜歡享受滑雪樂趣，日前一名台灣23歲男子在日本滑雪場滑倒時摔倒，頭部受到強烈撞擊，送醫後不治。馬偕紀念醫院骨科部主治醫師林宗諭說，滑雪屬於高速運動，初學者常見的是上肢傷害；急性運動傷害，如扭傷、挫傷，民眾掌握處置口訣「PRICE」先自救。

根據日本媒體報導，23歲台灣男子與朋友前往日本長野縣野澤溫泉村滑雪場滑雪，事發前他獨自一人滑雪時意外摔倒，結果頭部遭到重創，經滑雪場的巡邏隊搶救，之後送至長野市醫院搶救，但仍不治。警方指出，男子頭戴初學者的安全帽，使用的是單板滑雪，詳細事發原因仍有待調查。

林宗諭說，隨著網路發展，社群媒體推薦下，近期因為滑雪受傷來求診的民眾確實有增加，特別是年輕人。不少初學者受傷，最常見的是「上肢」受傷。頭部跟頸椎部位的受傷則較為少見。

滑雪為高速運動，林宗諭表示，初學者可能一開始容易因為重心不穩跌倒，導致用手撐地或是肩膀著地，因此容易引起手腕骨折或是鎖骨骨折。

若進階一點可能會挑戰在山坡上跳躍，林宗諭指出，在跳躍跟落地等動作中，因為反覆使用膝蓋，可能會有韌帶受傷的風險；失力不當也會出現前十字韌帶受傷的可能。再者，滑雪需穿著「滑雪板」，落地時較容易出現腳踝扭傷及骨折。

林宗諭建議，急性運動傷害，若為一般扭傷可採取保護（Protect）、休息（Rest）、冰敷（Ice）、壓迫（Compression）、抬高（Elevation）5步驟的處置口訣「PRICE」。一旦發生骨折，不論是手或是腳都需要石膏固定。

若是在國外滑雪受傷，是否要在國外手術？他說，仍要看個人狀況，但若是手骨折，在身上吊個「三角巾」搭飛機應該不成問題，但若是腳骨折可能比較麻煩，建議確認航空公司的規定。

醫師表示，近期滑雪受傷者略微增加，最常見的是「上肢」受傷。圖為民眾滑雪示意圖。（...
醫師表示，近期滑雪受傷者略微增加，最常見的是「上肢」受傷。圖為民眾滑雪示意圖。（記者李青縈／攝影）

日本 骨科 社群媒體

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