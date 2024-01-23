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扁平足如何挑鞋？ 避震性、支撐度、護跟硬

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扁平足的人挑鞋子，務必要挑避震性佳、護跟夠硬、左右支撐度夠的鞋子，別讓腳部結構受到擠壓；示意圖。（圖／123RF）
扁平足的人挑鞋子，務必要挑避震性佳、護跟夠硬、左右支撐度夠的鞋子，別讓腳部結構受到擠壓；示意圖。（圖／123RF）

你平常都穿哪種鞋子？一般我們會視當天要做什麼活動而挑選不同功能的鞋子，若穿錯鞋可能會讓腳痛或受傷。而對腳部有問題的人更是如此，尤其扁平足患者挑鞋更要注意3重點：避震性佳、護跟夠硬、支撐度夠，才不至於讓扁平足引發更多足部症狀。

成因／足部變形、腳板貼地

正常的足底弓是由內縱足弓、外縱足弓及橫弓來提供足部極高之穩定度及活動度，使足部能承受全身重量之負荷。扁平足患者則不同於一般人，站立時足弓消失，腳板緊貼地面。扁平足大致分為構造性扁平足與功能性扁平足，可能原因為先天、後天。後天可能因長期久站、足部承重過度、骨骼病變、錯誤姿勢等，也可能因足部老化造成。

功能性扁平足：踩地站立時，凹陷區可壓扁，屬功能性扁平足，會隨成長發展出正常的足弓。

結構性扁平足：不論踩地與否，腳底板都是扁平的。

扁平足屬於一種足部變形，長久站立或行走後，患者因組織相互拉扯，而容易引發足底筋膜炎、前膝關節疼痛、關節炎、長骨刺等諸多問題。扁平足可能產生的足部問題，包括有足底筋膜炎、慢性足部肌肉拉傷、肌腱炎、關節炎、長骨刺、腰痠背痛、足踝關節及膝蓋疼痛、關節骨骼變形，以及脊椎側彎等問題。

治療／穿矯正鞋 運動或手術

．挑選支撐良好的鞋子

．穿矯正鞋：可幫助腳擺放在較正確位置，協助腳適應外在環境、減少受傷可能性。

．足弓墊：鞋墊可使其腳的承重比例較接近正常，較合乎人體工學。

．運動治療

．手術

挑鞋／護跟硬、左右支撐度夠

扁平足的人一定要挑避震性佳、護跟夠硬、左右支撐度夠的鞋子，而且鞋帶務必要綁好，因為鞋子穿太鬆就是導致腳痛和步態錯誤的一大原因。

要測試鞋子的支撐性，可用虎口夾住鞋子後三分之一，用握手的力量夾一下。如果一夾就凹下去，那就是支撐力不足。

若拇趾外翻合併有扁平足的病人，除了寬楦，還要加強足弓的支撐，如「足弓墊」可同時保護拇趾及足弓，是建議選購的重點。

1. 特殊腳型或關節炎的鞋子

．扁平足、高弓足、足底關節炎：可訂製適用鞋墊。有內側足弓的鞋墊，可減輕或改善足底壓力分布。

．關節炎：稍微調整或改裝鞋子，改為稍具弧度的船型鞋底，讓行走變順暢。

2.鞋後不宜過高：尤其有足底筋膜炎與阿基里斯腱炎的患者不妨選擇1到2公分低跟的鞋，走起路來較舒服。

3.鞋後跟材質要比一般鞋為硬。

4.鞋子楦頭要大，腳趾頭才不會被壓迫：東方人腳板較寬，腳板寬就要選楦頭較寬的鞋，若是鞋子太緊、鞋底太薄或鞋的楦頭太窄，都可能擠壓到腳部結構。

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