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天氣急凍「護心8式」別讓心臟疾病找上門

NOW健康 連珮妤／台北報導
（圖／NOW健康提供）
（圖／NOW健康提供）

「大寒」是24節氣中最後1個節氣，象徵1年（2023年）的結束。根據中央氣象署氣象預報資料顯示，1月20日東北季風增強，緊接著又有寒流來襲，且可能持續冷至1月25日清晨。俗話說：「新年頭，舊年尾」，伴隨著農曆春節將至，民眾忙著大掃除與採買年貨，除了適時添加衣物禦寒外，長輩常說：「暖身先暖心，心暖則身溫」，究竟平時該如何護心、暖心、顧健康呢？國民健康署邀請你一同搭上護心巴士，落實以下「8式健康生活習慣」，以有效預防心血管疾病

▸第1式「飲食均衡」：

均衡攝取6大類食物，包括全穀及未精製雜糧、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類，以低油、低糖、低鹽、高纖（3低1高）為原則，避免因天冷而大吃大喝或攝取高熱量的炸物。

▸第2式「規律運動」：

平時應減少久時間，而每週則須累積150分鐘的中度身體活動，運動前需「充分熱身」，避免在低溫的大清早外出運動，或天冷時改採室內的運動。

▸第3式「充足睡眠」：

養成早睡晚起的習慣，成人每日需要睡足7至9小時；若家中有嬰幼兒，則應注意保持正確的睡姿及室內通風，可使用睡袋型睡衣，或以包巾包裹幫助孩子保暖，並切記將手臂露出，避免蓋住臉部。

▸第4式「拒菸節酒」：

抽菸會讓血壓、血脂升高，對心血管造成不良影響，另建議以茶或水代替酒，身體更輕鬆無負擔。

▸第5式「適當腰圍」：

肥胖容易引起三高，男性腰圍應小於90公分、女性腰圍應小於80公分。

▸第6式「預防高血壓」：

牢記「722」口訣，連續7天量測、早晚各量1回（共2回）、每回量「2」次取平均值，建議的血壓值＜140/90 mmHg。

▸第7式「預防高血糖」：

定期監測血糖值，空腹血糖標準值為＜126 mg/dl。

▸第8式「預防高血脂」：定期監測血脂值，低密度脂蛋白膽固醇<160 mg/dl。

三高患者、心血管疾病患者及長者都要記得規律服藥、定期回診，如有心臟病史的民眾，任何時間都要隨身攜帶病歷卡與緊急用藥以備不時之需。一旦出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能是心臟病急性發作，應立即就醫。

# 首圖來源／Freepik

NOW健康

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心血管疾病 心臟病 三高

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