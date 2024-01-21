我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

失眠吃什麼改善？網推10大助眠食物 其中4樣來自動物

NOW健康／連珮妤報導
（取材自NOW健康）
（取材自NOW健康）

近年來，許多人因爲生活壓力及忙碌的工作節奏，面臨睡眠品質下降的問題。針對這類情況，人們開始探索各種方法來改善失眠，其中「飲食」便扮演著重要的角色。從食物中攝取的營養素，不僅關係著我們的健康，也深深影響著我們的睡眠模式，那麼究竟哪些食物最具有助眠功效呢？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月網友熱議的「助眠食物」相關話題，帶您了解網友熱議的助眠食物排行。

觀察近3個月網友針對「助眠食物」的相關話題討論，我們發現「乳製品」含有豐富的色胺酸，可以在體內轉換成血清素，協助神經放鬆和緩解壓力；同時也能促進褪黑激素合成，進而調節生理時鐘。此外，乳製品中的鈣質對於穩定情緒、鬆弛肌肉有著重要的作用，有助於營造更好的睡眠環境，因此乳製品成為許多人改善失眠問題的首選食物。

▲網友熱議的10大助眠食物不可不知。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

有網友就表示「在外奔波忙碌整天，回家睡前喝個熱牛奶很助眠」，引起許多共鳴「睡前少了熱牛奶就睡不著」、「喝熱牛奶都變成睡覺儀式感了」，指出乳製品除了自身的營養價值外，也能養成例行的睡前習慣，在喝牛奶時向身體啟動睡眠的信號，以利更快速地進入睡眠狀態。

而「堅果」同樣也是公認的助眠好物，包括杏仁、核桃、開心果、腰果和黑芝麻等，除了含有褪黑激素外，還富含礦物質鎂，可以幫助消炎、降低壓力激素皮質醇的濃度，減少其對睡眠的干擾；另外，堅果中的omega-3脂肪酸也能促進入眠，對於工作疲勞、或容易焦慮導致睡眠品質下降的族群很有幫助。即有網友請益「有什麼方法可以幫助睡眠」，引來熱心網友建議「我睡前會泡杯芝麻糊來喝，肚子暖呼呼的馬上睡著」、「晚上吃堅果有飽足感，就可以舒服的睡著」等，推薦適量補充堅果改善失眠。

此外，「全穀雜糧」如糙米、燕麥、藜麥等，都含有許多對睡眠有益的營養素，包括維生素B、礦物質鎂和GABA等。其中GABA可以抑制神經傳導，調節焦慮、緊張、壓力及害怕等情緒，進一步達到放鬆的效果，製造出容易入睡的大腦環境。1名網友便分享「讓失眠仔好好睡覺的方法」，內文提到可以將主食換成糙米，吸引網友回覆「醫生也建議我多吃含gaba的食物糙米、地瓜、味噌」、「有吃GABA真的可以睡超好，睡醒會有充到電的感覺」等，認為GABA可以提升熟睡程度，讓起床更容易、也更加精神。

你也有睡眠困擾嗎？如果夜晚經常睡不好，不妨參考看看網友熱議的助眠食物，補充均衡的營養素，尤其是色胺酸、維生素B群、GABA、礦物質鈣與鎂，來改善睡眠品質。另外，也別忘了培養運動習慣、建立規律的睡眠時間表，平時也要保持心情放鬆，才能享受更優質的良好睡眠！

NOW健康

牛奶 失眠 癌症

上一則

走路可防癌？每周步行5天 罹癌風險少20%

下一則

「抗菌」清潔劑到底抗什麼菌？專家解釋超乎你的想像

延伸閱讀

睡不好 恐是身心狀態出問題

睡不好 恐是身心狀態出問題
養生／4類型失眠 按穴位助眠

養生／4類型失眠 按穴位助眠
天冷高血壓飆高、頭暈又頭痛 中醫1茶飲降壓、治失眠

天冷高血壓飆高、頭暈又頭痛 中醫1茶飲降壓、治失眠
失眠別諱疾忌醫 6旬婦半年來睡不好 消瘦1圈驚覺不妙

失眠別諱疾忌醫 6旬婦半年來睡不好 消瘦1圈驚覺不妙

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

「這4癌」無有效癌症篩檢實證 胰臟癌也是其一 如何及早發現就醫診治？

2024-01-20 05:00
民進黨前主席施明德在36歲時發現B肝帶原，而後有定期追蹤檢查。聯合報系資料照片

施明德肝癌逝 肝基會提醒「這些人」是好發族群

2024-01-15 13:44
圖片來源 ／NOW健康

洗碗精買「天然」、「有機」較安全？ 學者打破迷思

2024-01-12 23:30
（圖／NOW健康提供）

老人別「吃粗飽」養老養腦採麥得飲食 可提前防失智

2024-01-17 02:30
珍珠奶茶上癮會有什麼危害？(Pexels)

快看世界／研究：喝珍珠奶茶上癮 可能影響心理健康

2024-01-17 15:43
若是每天喝至少一杯100%純果汁，可能會造成兒童和成人的體重小幅增加。（Pexels）

研究：喝果汁後血糖飆升 長期恐致肥胖等慢性病

2024-01-18 09:28

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免

780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免