吃完立刻睡 擾亂消化、影響睡眠、損害新陳代謝

睡前吃高脂肪食物，更容易影響身材，造成體重增加。（圖／123RF）

你有睡覺前吃零食的習慣嗎？雖然睡前吃零食通常是無害的，但吃得太飽才睡覺可能會損害你的睡眠品質和整體健康。當你入睡時，身體功能會專注於休息和恢復，而不是消化。因此，睡前吃東西會擾亂消化過程，導致不適、胃部問題和新陳代謝受損。

醫學博士Jesse Houghton告訴《Verywell》，吃點零食後睡覺並不是一個大問題，但一頓大餐後進入夢鄉可能會導致一系列症狀，特別是對於患有食道裂孔疝氣、肥胖和睡眠呼吸中止症等疾病的人來說更是如此。

如果你的睡覺和吃東西的時間太近，你可能會遇到以下一些問題：

•消化不良和胃食道逆流：傾斜的姿勢會使胃酸向上進入食道，導致消化不良或胃酸逆流。

•睡眠中斷：如果你出現胃食道逆流的症狀，你的睡眠品質也可能會受到影響。

•體重增加：新陳代謝本應在夜間減緩，攝取過量卡路里會導致體重增加。

睡前多久該停止進食

Houghton指出，不同的食物和飲料從胃到小腸所需的時間不同。因此，睡前何時該停止進食取決於你決定吃什麼。

例如水和果汁等清流質液體(clear liquids)通過胃的速度最快，全流質液體(full liquids)如蛋白奶昔和加奶精的咖啡 ，需要更長的時間，而固態食物的消化速度最慢，尤其是高脂肪食物。

Houghton建議，飯後躺下睡覺的時間越長越好。他補充，一個好的經驗法則是在喝液體後至少等待半小時再睡，若是吃固態食物的話，則至少等待兩到三個小時。

消化系外科專家Madathupalayam Madhankumar告訴《Verywell》，兩到三個小時的等待可以讓你的消化系統有足夠的時間有效地處理一頓飯，從而降低胃食道逆流或消化不良的可能性。

消夜選低脂餐易消化

如果因為工作關係或其他事務讓你不得不在睡前吃一頓消夜，飲食應該簡單為上。Houghton建議，少量多餐、低脂餐是最好的，因為它們不太可能使胃膨脹，而且更容易消化。

Madhankumar則建議選擇易於消化的食物，像是烤雞肉、魚和火雞肉等瘦肉蛋白質，以及蔬菜、堅果、種子、全穀物和豆類。另外，盡量避免油膩、辛辣或高脂肪的食物，這些都會導致胃食道逆流、消化不良和不適。

Madhankumar補充，如果可以的話，飯後盡量保持直立至少30分鐘，以減少睡覺時出現胃酸逆流的風險。如果有餘裕的話，一些輕微的體力活動，例如短距離的散步也可以幫助消化。