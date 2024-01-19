吃太飽 比熬夜更傷肝

日常生活如果喝太多酒、吃太多藥或是吃太飽，都會比熬夜更傷肝；此為示意圖。（圖／123RF）

常聽到長輩告誡說別熬夜，熬夜很傷肝！但醫師指出，其實除了熬夜傷肝，生活中還有更常做的三件事很傷肝，包括喝酒、吃藥，還有吃太飽竟也是傷肝行為，而且「吃太飽」是你所不以為意，不知不覺經常傷害你的肝臟的一項行為。

許多疾病的生成，都是因為不好的生活或飲食習慣所致。台灣台中慈濟醫院胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文提醒，肝臟作為人體的解毒能手，但這不是意味著它百毒不侵、刀槍不入，它只是擅長忍耐，不讓人察覺到異常。

黃軒指出，一般知道熬夜很傷肝，但是有些日常生活行為，其實比熬夜更直接傷害你的肝臟，例如喝酒、吃藥……更難以想像的是，吃太飽也是傷肝行為，因為吃下過多的食物，會讓脂肪擠壓在肝細胞內，而使肝臟細胞在長期擠壓之下容易受到損害，久而久之就發展成「脂肪肝」，嚴重的脂肪肝之下，會損害我們的肝臟功能。

日常傷肝3件事

1.喝太多酒

喝酒肯定是傷肝的主要兇手之一。因為我們喝進去的酒精，其酒精產生的代謝物，都需要肝臟來大量的解毒。長期喝酒，輕微的，我們只會損失一些肝細胞，嚴重的，會發生不可逆的大量肝細胞的損傷，例如，演變成「酒精性肝硬化」，進一步就容易發展為「肝癌」。所以，喝酒，肯定是比熬夜更傷肝的行為。

2.吃太多藥

如果沒有在醫生的指示之下，胡亂吃了一大堆藥，就可能會傷害你的肝臟。尤其是吃了一堆未知名的草藥或不明的藥品，這些都很容易傷害到肝臟的功能。那是因為肝臟作為身體的解毒器官，幾乎參與了所有藥物的代謝，很多藥物的說明書內容，也會註明藥物不良反應，其中一個副作用就是對肝臟功能有一定的影響。

3.吃太好

吃太好、太飽、太滿、也是比熬夜更傷肝的一種行為。我們日常生活食物太豐富，吃太好了，譬如說三餐總是大魚大肉、吃了很多高熱量、高糖食品，高油膩食物。這些過度飲吃下的食物，會讓脂肪擠壓在肝細胞內，而使肝臟細胞在長期擠壓之下，容易受到損害，久而久之就發展成「脂肪肝」，嚴重的脂肪肝之下，會損害我們的肝臟功能。

養肝護肝怎麼吃？

至於要如何養肝、護肝，除了上述3件傷肝的事別做之外，可多吃：

1.溫補陽氣食物：如蔥、薑、蒜、韭菜、芥末等，有助人體陽氣升發，促進新陳代謝，增加食欲，使肝氣旺盛。

2.青綠色食物：如綠花椰菜、菠菜、綠豆芽、地瓜葉等，能促進代謝、肝排毒，都有養肝護肝的作用。

3.酸味食物：酸味入肝經，「酸」等於是藥引，能把好的物質「引」入肝臟中滋養，如檸檬、芭樂等都很適合。

4.咖啡 、綠茶：根據「肝病學」期刊2014年發表的研究顯示，含咖啡因和去咖啡因的咖啡所有成分，可降低異常的肝臟酵素，進而提升肝臟健康。若不喝咖啡的人，喝綠茶也有護肝作用。

5.薑黃：多項研究發現，香料薑黃的活性成分薑黃素，對肝臟而言是超級食物。

6.Omega-3脂肪酸：補充Omega-3脂肪酸食物，可強化肝臟。動物來源包括野生鮭魚、鱒魚和沙丁魚；植物來源則有奇亞籽、亞麻籽和大麻 籽、核桃 、豆腐和黃豆。