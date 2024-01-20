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日研究：女性日坐逾7小時 乳癌風險增36%

（綜合報導）
久坐除了痠酸背痛，日本調查指出，女性如果每天久坐超過7小時，罹患乳癌風險將增加36%；示意圖。（圖／123RF）
久坐除了痠酸背痛，日本調查指出，女性如果每天久坐超過7小時，罹患乳癌風險將增加36%；示意圖。（圖／123RF）

日本調查指出，女性每天久坐逾7小時，罹患乳癌風險將增加36%，就算「每天步行超過1小時」及「每周運動3次以上」也沒有改變罹癌風險。專家建議久坐女性應經常起身伸展活動。

日本讀賣新聞報導，日本京都府立醫科大學等組成的研究團隊公布一項以日本女性為對象的大規模調查，發現久坐女性有易罹患乳癌的傾向。

日本人久坐時間被認為是全球最長，每天久坐逾7小時的女性，罹患乳癌的風險增加36%。這篇論文已刊登在國際學術期刊上。

日本女性每9人就有1人罹患乳癌，每年約新增9萬8000名乳癌患者。

京都府立醫科大學研究員富田仁美等人組成的團隊，針對全日本各大學及癌症中心等逾10處研究機構蒐集到的約3萬6000人份大規模調查資料進行解析。

研究團隊針對包括554名乳癌患者在內的所有人運動習慣等進行比較，結果顯示每天坐7小時以上的女性，得到乳癌的風險增加，就算採取被認為有預防效果的「每天步行超過1小時」及「每周運動3次以上」對策，也沒有改變罹癌風險。

研究團隊研判，一旦久坐持續沒有活動肌肉，容易造成性激素失調等情況，增加罹患乳癌風險。

富田說，只要注意到自己長時間坐著，希望大家可以意識到透過起身伸展身體等，經常活動身體。

日本國際醫療福祉大學副教授黑住獻表示，這是一篇能讓大家重新思考維持健康生活方式的論文，也期待能釐清久坐跟乳癌間關聯的機制。

日本 癌症

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