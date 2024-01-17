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保養皮膚 把握「3個單純」步驟、品牌、成分

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醫師提醒，皮膚保養只要防曬保濕做得好，抗老美白就成功一半；此為示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，皮膚保養只要防曬保濕做得好，抗老美白就成功一半；此為示意圖。（圖／123RF）

模特兒穿上漂亮的高跟鞋走台步，卻會面臨甲溝炎的職業病；百歲老爺爺會穿上時髦的粉色長褲去做除斑手術，這些都是台灣台安醫院皮膚科主任曾德朋在診間看到的故事。

他說，自己擅長圖像記憶，恰巧符合皮膚科「看一眼就知道病症大方向」的性質。身為皮膚科醫師，他的膚況相當好，「簡單的保養、保養可以很簡單」，關鍵就是把握步驟、品牌、成分的「3個單純」。

品牌要單純 做好防曬保濕

行醫22年的曾德朋笑說，自己都已經是快50歲的中年大叔，這個年紀的「帥」應該要靠內在，他每天5點多起床，讀文獻、處理行政文書，7點多送孩子上學，過程中把握難得的親子時光，且再忙碌，也堅持每天至少要有一餐正常吃。

談到皮膚保養心法，曾德朋認為「簡單的保養、保養可以很簡單」，防曬保濕做得好，抗老美白就成功一半，品牌也要單純，「不要這家洗臉好、那家保濕好」，同時成分也要單純，不要想靠一罐保養品，就能抗老、保濕、防曬、去角質一次搞定。

曾德朋說，因為選了這個專科，的確比較知道皮膚照護細節，例如感覺快長痘痘了，就知道要用什麼藥物，避免後續出現痘疤或色素沉澱。有些人會質疑「男生為何要防曬」，但擦防曬、撐傘等保護皮膚的細節，除了為避免長斑等「膚淺」的問題，更是為了預防過度曝曬造成皮膚癌等風險。

和患者溝通 醫師最大挑戰

對於圖像記憶比較上手，則是曾德朋選擇皮膚科的原因，問診不外乎望聞問切，而皮膚科大概看一眼就要有診斷方向。不過當了醫師才知道，專業能力是基本，溝通技巧更重要，要如何用病患理解的語言說、對不同年齡、種族的人要怎麼說，都是每天會面對的難題。

曾德朋舉例，台安醫院屬於基督教醫院，有很多不同種族的患者，台灣人多半希望藥到病除，如果吃一星期的藥不見效，就認為沒效；美國人則希望解釋得愈清楚愈好，能不吃藥更好。有些時候，看到指甲狀態改變、落髮，就知道身體裡面有什麼故事，所以溝通非常重要，要讓患者聽得懂、不焦慮。

身為皮膚科醫師，有些親友會直接把皮膚患部照片傳給他看，但他認為一定要很熟的至親友人，他才敢給予建議，對於私訊粉絲專頁「看診」的一般民眾，還是建議到醫院診治，也是對雙方的尊重。

愛美是天性 百歲爺爺除斑

「希望讓自己好看一點並沒有錯」，曾德朋提到，有位打扮時髦的百歲爺爺，在80多歲兒子、60多歲孫子的陪伴下，穿著粉紅色褲子走進診間作除斑手術。這個年紀的人，一般會覺得自己這麼老了不用除斑，認為是智慧象徵，而這位爺爺把自己照顧得健康、打扮得帥氣，這是個人選擇，沒有對錯。

22年白袍人生，讓曾德朋和患者成為「一輩子的朋友」。在新冠疫情之前，人們還不那麼習慣戴口罩，當時有名女性患者，總是戴著口罩就醫，原來對方是知名模特兒，因為常要穿著窄頭高跟鞋，導致腳趾出現俗稱「凍甲」的甲溝炎，需要把指甲矯正。後來就醫的時間久了，雙方也建立好交情，讓她安心的拿下口罩回診，曾德朋認為這就是身為醫者應該給予病患的安全感。

曾德朋和多數醫師不同的地方之一，是對鞋子的選擇。他選擇穿球鞋，面對需要頻繁走動及長時間久站的工作型態，他會挑選好走、支撐度佳的深色球鞋，而這也能與他的專業連結。

台安醫院皮膚科主任曾德朋從事戶外活動，一定做好防曬工作。（圖／曾德朋提供）
台安醫院皮膚科主任曾德朋從事戶外活動，一定做好防曬工作。（圖／曾德朋提供）

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