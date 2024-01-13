我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

橄欖油能敷臉？ 皮膚科醫師：恐釀痘痘、粉刺

NOW健康 陳如頤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

冬天酷寒，許多人習慣塗抹油類保養品，保持肌膚水潤，減少乾澀，有人選擇高純度的處女橄欖油，還在網路平台展現效果，不過，皮膚專科醫師廖苑利表示，橄欖油屬於大分子，不易吸收，塗在皮膚上，可形成一層油膜，看似可以達到保護效果，但容易造成毛孔堵塞，引起痘痘、粉刺。

台灣食藥署提醒，食用油跟保養品的製作方式和規範不同，不論是劑量或成分，因此不宜將食用等級的油品施用於臉部。事實上，食品並非保養品，若使用橄欖油保養臉部，很容易產生痘痘等皮膚問題。

廖苑利說，一般保養油成分以乳油、木果油、荷荷葩油、夏威夷果油等植物油為主，從保養角度來看，塗抹之後，深入角質層間，有如填縫劑，可以保注水分，減少乾燥不適，較難以達到改善膚質、美白、抗老化等效果。然而，植物油能否進入角質層，跟植物油的分子大小有關，分子量較小的植物油，可以深入角質層，感覺不油膩，且能達到保濕滋潤。

不過，絕大多數的植物油屬於三酸甘油酯，分子量約在1000。以橄欖油為例，分子量為1060，分子量太大，直接塗抹肌膚，感覺較為油膩，容易長痘痘、粉刺。廖苑利指出，凡士林也是油脂的一種，此類礦物性油脂的分子量較大，塗抹後也常有油膩感，如果常用於臉上，也可能冒出痘痘、粉刺。

相較之下，屬於酯蠟類結構的荷荷葩油，分子量600，就好吸收，不覺油膩。角鯊烯則更低，分子量410，使用後清爽許多，不太會長出痘痘。

此外，皮膚膚質不同，塗抹保養油的感受也不一樣，如果是健康皮膚，塗抹保養油，可能只會覺得油膩，但如果是乾燥、敏感等肌膚，則因好吸收，快速緩解不適。

那麼，該如何正確使用保養油？廖苑利建議，較好吸收的油脂，可以當成第一道保養，用於洗臉之後，當成化妝水。如果質地較濃，則建議用在最後一道。再者，夏天高溫，容易流汗，應該挑選好吸收的保養油，以免塗抹之後過於黏膩，對肌膚造成厚重的負擔。

【本文授權轉載自NOW健康

癌症 併發症 高溫

上一則

天冷高血壓飆高、頭暈又頭痛 中醫1茶飲降壓、治失眠

下一則

寵物也會「肌少症」 2招預防「惡病質」

延伸閱讀

冷氣團來襲竟全身癢到不行 皮膚科醫師曝止癢5大要點

冷氣團來襲竟全身癢到不行 皮膚科醫師曝止癢5大要點
無蛋純素蛋糕

無蛋純素蛋糕
料理功夫／家常南瓜鍋貼

料理功夫／家常南瓜鍋貼
自製桃膠杏仁露 潤膚又潤肺

自製桃膠杏仁露 潤膚又潤肺

熱門新聞

老人臭主要成因包括皮膚代謝，及胃腸狀況影響打嗝氣味等，冬天不宜大補。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

老人臭出現年輕化趨勢 做了「這件事」味道更濃

2024-01-07 04:02
吃薑母鴨、羊肉爐等熱性鍋物時，可添加蘿蔔等寒涼食材中和。（本報資料照片）

小寒吃鍋暖身需避「這類」食材 醫：按4穴位補腎顧元氣

2024-01-06 03:51
慢性發炎影響身體功能，做什麼事都沒興趣，進而減少社交活動時，罹患失智症的機率可能比別人高。（圖╱123RF）

輕忽慢性發炎 恐變失智症

2024-01-11 01:05
圖片來源 ／健康醫療網

糖尿病預防足部病變 「顧足方法」詳解

2024-01-07 23:30
圖片來源 ／NOW健康

眼周細紋出賣年齡 醫曝1救星美麗升級

2024-01-07 02:00
(取材自健康醫療網)

長輩快跟著吃「冬日飲食指南」遠離健康威脅

2024-01-09 00:15

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車

陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市