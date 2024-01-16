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再生不良性貧血缺乏紅血球、白血球、血小板 有3大症狀

健康醫療網
醫師提醒，再生不良性貧血病人要避免劇烈運動和別到擁擠的公共場所，保持規律生活和注重健康飲食，以減少感染風險。此圖為示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，再生不良性貧血病人要避免劇烈運動和別到擁擠的公共場所，保持規律生活和注重健康飲食，以減少感染風險。此圖為示意圖。（圖／123RF）

再生不良性貧血屬於一種罕見的骨髓衰竭疾病，會出現貧血、易疲勞、易感染、不易止血等症狀，由於造血系統出問題，其臨床表徵不僅為貧血，還包括多種血球數量的下降。

台灣罕見血液病促進協會理事長、台中榮總罕見疾病暨血友病中心主任王建得提醒，特定患者如再生不良性貧血，在補充含鈣食品時須謹慎，以免與治療藥物發生不良交互作用，進而影響治療效果。

★治本方法 還是骨髓移植

再生不良性貧血有三種症狀：1.缺乏紅血球：貧血、臉色蒼白、心跳過快、倦怠、容易疲累。2.缺乏白血球：容易感染。3.缺乏血小板：出血點、容易瘀青及不易止血。

王建得表示，再生不良性貧血主要依病人年齡決定治療方式，對於年輕患者或病情嚴重者，建議盡早考慮骨髓移植。然而，由於相合的骨髓捐贈者不易尋找，免疫抑制療法成為另一可行的選擇；對於缺乏血紅素的患者，輸血雖然能緩解症狀，但治本的方法還是骨髓移植。

對於年長患者，找到相合的骨髓捐贈者難度增加，因此國外治療準則推薦使用免疫抑制療法當作第一線治療。雖然免疫抑制劑有助於治療，但仍存在一定的副作用。在第一線治療中，若傳統免疫抑制劑效果不彰，TPO-RA(血小板生成劑)成為重要的治療選擇。

TPO-RA (thrombopoietin receptor agonist)是一種血小板生成素受體促動劑，可促進血小板的產生。根據國外治療準則，若一線用藥三個月後療效不彰，建議追加或轉換TPO-RA藥物。此藥物有口服和皮下注射兩種劑型，可根據患者情況進行選擇，且兩者的作用機轉和副作用不盡相同，臨床上互轉仍然有效，例如：若口服治療效果不理想，或是有頭痛副作用時，可轉換成使用皮下針劑。

口服特色：吞服方便，但須空腹服藥並注意飲食與生活型態，與「金字邊」保健食品或含鈣食物錯開服用，以免陽離子影響藥效，同時需要持續追蹤肝功能。

針劑優勢：每周只需注射一次，治療方式相對簡便，也不須注意空腹服藥與肝功能限制。為長期控制病情，建議可由醫生和病人共同決定最適合的治療方案。

★飲食用藥 當心交互作用

「為何治療卻成效不彰？」王建得表示，患者生病已經很辛苦了，如須配合服藥空腹限制，無法想吃消夜就吃，造成生活時間安排與心理上的負擔。尤其是年長者，由於共病情況複雜，因保健需求可能補充牛奶及許多保健食品如：鈣、鋅、鎂、鐵等陽離子產品，皆會影響口服藥療效。需要更加注意這些食物與藥物間的交互作用，故提醒患者在選擇治療藥物時應留意這些因素，才能將治療效果最大化。

★TPO-RA治療 病患終於止血

一名再生不良性貧血患者，因為容易出血，一檢查竟發現血小板數量低下，出血症狀相當嚴重。每周都要輸血才能減輕出血，生活與治療相當辛苦。然而，骨髓移植配對困難以及第一線藥物治療反應不佳，故尋求TPO-RA治療，在三個月積極治療後成功止血，血球數量逐漸回升。患者終於能夠重拾正常生活，這也讓醫師深感欣慰。

最後，王建得呼籲再生不良性貧血病人要保持規律的生活，注重健康飲食，減少感染風險，避免劇烈運動和避免進入擁擠的公共場所。總之，無論是否能找到相合的骨髓移植，病人都有機會透過藥物治療和日常保養找回健康。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

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