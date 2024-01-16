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中醫「三伏貼療法」 改善過敏鼻炎、氣喘

健康醫療網
把握「冬病夏治」時機，三伏貼可減緩虛寒治療慢性痼疾。(圖／醫師莊照宇提供)
把握「冬病夏治」時機，三伏貼可減緩虛寒治療慢性痼疾。(圖／醫師莊照宇提供)

「冬季氣溫急急降，兩行鼻水簌簌流，鼻胛肥厚脹脹痛，呼吸不順呼呼聲，氣管緊縮咻咻聲，三九三伏冬夏貼，鼻炎氣喘陰陽平」，這是過敏性鼻炎及氣喘最貼切的寫照，中醫師建議可透過三伏貼療法，改善相關症狀。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫婦科主任廖麗蘭表示，「夏養三伏，冬補三九」，三伏貼療法源自於清朝，又名天灸，乃是將白芥子、細辛、乾薑、甘遂等藥材用薑汁調敷，敷貼於大椎、定喘、風門、肺俞、天宗俞等穴位，利用貼於相對應的穴位，經由局部刺激血循、達到溫經通絡、散寒驅邪的作用，可治療過敏性氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、經常反覆性感冒等寒性體質疾病。

面對冬季潮濕寒冷的氣候，寒氣容易侵襲體表，風寒會阻礙肺臟機能，如果本身脾腎功能比較弱的體質（食欲不好、脹氣、排便不順暢、臉色蒼白、腰痠、疲倦沒精神），更會讓風寒滯留在體內，產生鼻塞、流鼻水、氣管緊縮等氣喘症狀。這個季節若使用溫性藥物幫助體內暖和驅散寒邪，對過敏性鼻炎及氣喘症狀的緩解是一大功臣。

廖麗蘭表示，除了使用肺經的穴位外，更使用脾經及腎經的俞穴，加強脾腎運化水濕的功能，強化後天脾胃及先天腎功能，藉此幫助肺經更能溫經散寒。另外，根據該院區統計，做三伏貼療法的功效，在鼻塞、流鼻水、打噴嚏、揉眼睛等過敏症狀，以「一周內發作天數」來評估效果，敷貼前後可改善25~50%症狀，有效人數達57~71.4%，因此，三伏貼療法是過敏性鼻炎、氣喘疾病值得推薦的非侵入性治療方法。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

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