乳癌術中放射線治療 提高完治率

醫師提醒，大部分的乳癌其實是沒有症狀的，幾乎一半以上都是透過篩檢才得知，所以定期檢查很重要；圖為示意圖。（圖／123RF）

乳癌好發率有逐漸年輕化的趨勢，醫師表示，其實大部分的乳癌是沒有症狀的，由於現代人健康意識抬頭，加上名人罹患乳癌新聞的帶動，幾乎一半以上都是透過篩檢出來，有些甚至僅是癌症 前期的微小鈣化點，另一部分則是摸到硬塊而來就診，極少部分則是乳頭有分泌物或其他不適症狀。不過，乳房分泌物和乳房疼痛沒有必然的關係，還是要以影像檢查來判斷罹癌與否。

乳癌成因 主要是環境因素

至於造成乳癌的原因，主要是環境因素引起，尤其是環境荷爾蒙的影響，另外，農藥等汙染問題也占一部分；許多人認為乳癌多是遺傳而來的，治療上確實會特別注意遺傳因子，而目前也有對應的用藥可以使用。

台灣台中澄清醫院中港分院乳房醫學科醫療長兼主治醫師葉大成指出，要先了解癌症致命的原因，是因為癌細胞 轉移到重要器官，最終導致器官功能衰竭而死亡，先要有這個觀念，再來談治療方向；因此，若要延長存活期，就要積極控制癌細胞，避免轉移到其他器官，或者是癌細胞已經轉移了，就要將其控制住。

一般常聽到侵犯性的手術治療以及放射線治療，皆屬於局部治療，最大的效益是避免癌症局部復發；但患者多半希望侵犯範圍不要太大、盡量越小越好，尤其乳房是外顯器官，除了影響美觀之外，還會造成女性心理上的負擔，所以，都期望切除範圍能小則小。

舉例來說，傳統上切除乳癌得做大範圍的淋巴廓清手術，但在1990年代之後，大多可透過精準僅切除前哨淋巴結，而不必將所有淋巴結都移除的方式，科學上也證實不管有無轉移、有無將淋巴廓清，並不會影響存活率。隨著醫療科技更進步，2010年開始，醫學界也更積極研究能取代侵犯性治療的方式，藥物治療就是其中的一個選項。

葉大成醫師進一步說明，不論是全乳切除或局部乳房切除，但為了避免看不見的癌細胞擴散，都需要加上放射線治療，來增強局部的控制，避免癌細胞轉移，同時達到延長存活期的目的。但傳統的放療需耗費四至五周，甚至是七周的時間，導致完治率相當低，尤其在就醫不便利的地方，完治率更低；因此，在減少放療次數的需求下，發展出術中放射線治療（Intraoperative radiotherapy，IORT），以便提高完治率。

從整個拿掉 走向保留乳房

台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院前院長侯明鋒分析，乳癌治療的演進，從過去手術把整個乳房拿掉，進一步走向乳房保留手術，再到化學藥物的發展、標靶治療、再進步到免疫治療、細胞治療等新療法。而乳房治療手術在部分切除上，則需要搭配放射性治療，也就是在乳房部分切除部位進行放射性治療，這與過去整個切除乳房比起來，從過往30、40年的研究報告顯示，兩者的存活率、復發率是一樣的。

而術後的放射治療，在過去有大型研究發現，進行乳房放射線治療的過程中，由於劑量控制的精準度會影響到周圍組織的傷害，心臟與肺部組織首當其衝。侯明鋒教授進一步指出，相對於傳統放射線治療，患者需要多次往返醫院進行照射，術中IORT放射線治療進行一次性照射，由於精準到位，不會對心臟及肺部組織造成傷害，也省去患者舟車勞頓的不便，對於提高生活品質也很有幫助，能讓患者與家屬早日回歸正常生活。

術中放射線治療屬於局部照射，是在手術切除乳房腫瘤 後，利用特殊放射治療裝置對原發腫瘤處手術部位周邊施行單次高劑量的放射治療，僅需1次療程；但治療上有些限制，不是人人適用，包括腫瘤大小不得超過3公分且淋巴無轉移，因淋巴轉移者的照射範圍大，在術中會接受過多輻射劑量，因此並不適合；另外，年齡則建議40歲以上且無其他危險因子的患者，治療效果與全乳照射差不多。

放射治療 局部的疾病控制

台北三軍總醫院一般外科主治醫師馮安捷說明，放射治療的主要用意，在於局部的疾病控制，在進行保留手術時，在局部腫瘤附近，進行局部控制，以預防未來的復發。以及用於淋巴結的轉移，也會做腋下淋巴的照射、或是內乳淋巴的照射，端看腫瘤位置在哪裡。如果是早期的乳癌，例如原位癌、風險低、分裂指數低、或年紀較大的女性，這些低風險的情況，建議可以採用術中放射治療IORT。

此外，術中IORT放射治療可以保留較好的乳房外觀，讓乳房維持整體性、仍然呈現圓形，也不會有黑塊，或是凹陷，去泡溫泉不需擔心尷尬；對於很在意乳房外觀的女性而言，乳房保留手術可以做到不錯的效果。

馮安捷醫師提醒，一般人做放射線治療，復原期大約是三至六個月。有些人做完放射線治療後膚色可以恢復自然色，但大部分的患者會有一些黑黑的痕跡，屬於重度曬傷，傷疤的程度與劑量有關，主要是看每個人的膚質而定。

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