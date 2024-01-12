泡熱水澡突昏迷 醫揭「熱休克」成因

洗熱水澡時，要留意因溫度急遽變化，可能會引發急性腦中風、腦梗塞或心肌梗塞等狀況，不可大意；圖為示意圖。（圖／123RF）

日前有一名70多歲日本 男性赴台旅遊，打高爾夫球時，意外心肌梗塞，緊急至某醫學中心接受心臟支架，情況好轉，出院靜養，等待返日，不料，又遇到氣溫較低，他在飯店泡熱水澡，起身時疑似承受不住冷空氣刺激，突覺胸悶，暈倒，緊急就醫，在醫療團隊協助下情況好轉，順利返回橫濱。醫師表示，冬天泡湯、洗熱水澡時，容易因溫度急遽變化，而引發急性腦中風 、腦梗塞或心肌梗塞，嚴重還可能「熱休克」，因此需要特別留意。

據了解，日本人於冬季11月至2月常發生「熱休克」意外，每年接到1.7萬至2萬件「熱休克」緊急通報，除了高齡族群，心血管疾病 患者也是高風險族群。由於大部分日本住宅為木製，冬天室內溫度較低，如果沒有暖氣，泡澡時也很容易因溫度的劇變，而引發心肌梗塞或其他心血管疾病。

台灣台中童綜合醫院急診醫學部主治醫師盧立華表示，該名日本個案在台二度心肌梗塞，第二次就在浴室發作，由於泡熱水澡突然站了起來，因為溫度變化過大，以致血壓劇烈變化，引發暈厥及心血管急重症。

熱休克主要是指人原本處於低溫環境中，突然進到溫暖環境，正收縮中的血管可能會突然擴張，導致血壓出現急遽變化。例如：從室外露天浴池等寒冷環境，移動到溫暖內部空間的那瞬間，或者原本浸泡在冰水，突然換至溫泉中，就可能引發「熱休克」。

如何避免「熱休克」意外發生？ 盧立華建議應謹記四個注意事項：

1.在泡湯、泡溫泉時，不要冷熱交替。

2.泡湯時，如果室溫偏低，不要突然起身。

3.出浴後，應盡快用毛巾將身體擦乾，避免體溫下降。

4.避免在進食及飲酒後入浴、泡湯。

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