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出現不明原因沙啞、咳嗽 留意甲狀腺癌

吳慧芬
台灣藝人兵家綺聽從醫師建議，在開刀切除甲狀腺。（取材自臉書）
台灣藝人兵家綺聽從醫師建議，在開刀切除甲狀腺。（取材自臉書）

台灣藝人兵家綺與台灣高榮骨科醫師魏伊萍都是甲狀腺癌的患者。甲狀腺癌早期幾乎沒有症狀，但若腫瘤壓迫到氣管或喉返神經時，患者可能出現咳嗽、聲音沙啞等症狀。

台灣義大大昌醫院新陳代謝科主任、內分泌學會副秘書長姜和均表示，甲狀腺結節是因甲狀腺細胞異常增生組成的團塊，95%是良性，約5%是惡性，過去研究報告指出，將近有一半的人，終其一生可能產生甲狀腺結節，盛行率比糖尿病還高。

甲狀腺癌初期幾乎沒有症狀，但有下列幾個症狀，可提高警覺。

一、不明原因聲音沙啞。

二、不明原因咳嗽。

三、吞嚥時有異物感或是阻礙呼吸。

四、脖子摸到腫塊。

一旦出現上述症狀，要留意是否可能有腫瘤的可能性，應就醫釐清。

甲狀腺結節無法從大小來區分良性或惡性，甲狀腺的檢查包含抽血和頸部超音波，若看到異常的結節，需要接受細針穿刺檢查，抽取細胞化驗，一旦確定為甲狀腺癌，醫師會給予治療的建議。

姜和均表示，目前甲狀腺癌治療的原則，是將惡性腫瘤清除乾淨，如果頸部出現淋巴轉移的現象，則必須要進行甲狀腺全切除手術配合頸部淋巴結廓清，再輔以放射碘治療，這些患者也需要接受長期甲狀腺素的補充。

患者平均壽命 與正常人相當

一旦罹癌，姜和均也建議病友們毋須過度焦慮，就大多數患者而言，甲狀腺癌是預後非常好的癌症

姜和均說，根據統計，甲狀腺癌患者的平均壽命幾與正常人相當，然而還是有復發的可能，必須要長期定時追蹤，謹慎處理、樂觀面對。

腫瘤 癌症 骨科

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