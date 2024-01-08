龍年生龍寶寶 把握「做人」時機 中醫調理體質助好孕

(取材自NOW健康)

在華人 傳統社會裡對於龍年生子充滿迷思，認為龍年出生的孩子比較優秀，即將迎來中國農曆的「龍年」，就有不少夫妻很想把握「龍年」生個龍寶寶。不過，現代人不孕的情況普遍，許多夫妻即使努力「做人」常常結果不如預期，若雙方已有生育共識，應提早備孕養胎，不妨透過中醫調理搭配調整飲食、生活型態和培養情趣多方努力，養成好孕體質並掌握排卵期，便能提升受孕機率。

張若偉中醫診所院長張若偉表示，女性要調理好孕體質，掌握月經週期的規律性尤其重要，排卵期大約發生在經期第1天起計算的第14天，很多女性較難受孕往往是因為排卵期障礙，除少數因先天性卵巢疾病外，多數都是後天生活影響，除了肥胖容易導致不孕，壓力、熬夜追劇、滑社群媒體 等習慣晚睡、睡眠不足，加上如果夫妻2人都晚睡，往往體力不濟、「性」致缺缺，自然難以懷孕。

張若偉中醫師解釋，女性不孕多與飲食有關，許多塑膠容器與食品添加物含有環境荷爾蒙，長期食入加工食品、人工反式脂肪、高果糖玉米糖漿、防腐劑等添加物，易導致荷爾蒙穩亂或失調。

另外，每月經血排放不乾淨累積在體內，就會形成子宮內膜異位症，若影響卵巢會有排卵障礙；影響輸卵管會造成輸卵管沾黏；若產生子宮肌瘤，胚胎則不易著床；而肥胖女性容易罹患多囊性卵巢，易有排卵障礙，這些因素都會加重不孕情況。

現在不孕原因男女幾乎各占一半因素，男性不孕原因多與精蟲有關，正常精蟲數量每c.c.要超過1500萬隻，不孕男性的精蟲數量大都不足；再來是精蟲活動力不足；還有精液濃度以及精蟲型態都有影響。常見許多男性因工作常常久坐不動，腹部中廣、內臟脂肪厚，都會導致血液循環障礙，精蟲品質下降、性功能不良等生育問題。張若偉中醫師說明，中藥治療不孕朝向行氣、活血、補腎3大方向加強，但由於每個人的體質不同，需視個人狀況對症下藥，補足缺少、排除廢物，來幫助身體運行變平衡，因為中藥本身有能量，有助於身體進行修補，將身體恢復到較為年輕的狀態，讓身體回春，自然提高懷孕可能性。

倘若男女有器質性病變，必須經過西醫治療處理，多朝試管方式受孕，張若偉中醫師指出，西醫治療不孕以荷爾蒙為主，而中醫治療針對女性不孕，則會先調理經期的規律性，讓身體累積的瘀血排乾淨，讓荷爾蒙釋放變規律，性功能障礙也獲得解決。

此外，在飲食方面應少吃甜食、生冷食物，且勿熬夜、減少壓力、注重私人衛生習慣，以及盡量不要久坐久站，都能助孕。至於男性精子每周會有2次汰換，搭配中藥好好調理精蟲品質，1個月就會新增一批生力軍，掌握好排卵週期，其實「做人」並沒有那麼困難。

一般來說，女性排卵期可以從一些徵兆判斷，例如會出現比較多分泌物、性慾增加、皮膚變光滑、外表變漂亮，有些女性會有短暫排卵疼痛感，甚至輕微出血，這是排卵期的正常現象，從眼神、聲調等會感受荷爾蒙散發的吸引力。

「健康的生活模式養成，懷孕自然就能水到渠成。」張若偉中醫師提醒，雖然排卵期行房可以增加受孕機會，但千萬不要當作例行性交差，建議夫妻雙方可以透過打扮增加魅力，日常一起從事休閒活動如運動、散步、吃美食等，甚至幫對方按摩等製造情趣，找回最初相戀的甜蜜感受。

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