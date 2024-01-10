你洗牙了嗎？沒定期洗 醫師：中風機率恐增6成

沒有規律洗牙習慣的民眾，中風機率高出6成，呼籲民眾養成口腔健康習慣。（本報資料照片）

很多人想到看牙醫就怕怕，因此也忽略了定期洗牙。牙醫師指出，研究顯示沒有規律洗牙習慣的民眾，中風 機率高出6成，呼籲民眾養成口腔健康習慣。

台北市牙醫公會指出，台灣牙醫門診利用率提升，但成年族群洗牙等健保 牙醫服務利用率仍低於50%，80歲以上長者更不到4成。公會常務理事溫斯勇表示，一項以台灣健保資料庫為基礎的回溯性研究分析「每6年洗牙6次以上」的經常洗牙族群，與「每6年洗牙5次以下」得不常洗牙族群，兩組對照共120萬人資料，追蹤5年後發現，不洗牙民眾發生中風的比率比常洗牙民眾增加6成之多；過去也有研究指出，牙周病與心血管疾病 發生機率呈現正相關。

溫斯勇說，洗牙減少中風的機轉，主因應是「口腔發炎」情況減輕。若口腔持續、反覆發炎，血管管壁彈性下降，發生血管破裂、阻塞的比率也會提升，若發炎因子進一步擴及至其他處血管，恐會引發心血管疾病，但確切機轉仍有待確認。