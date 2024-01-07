【食力】維他命C發泡錠可能造成腎結石？補充維他命C需注意什麼？

維他命C根據劑型的不同，服用時也有不同注意事項，同時應確保補充水分，避免造成腎臟負擔；示意圖。（圖／123RF）

維他命C對人體功效多，近幾年來已成為大多數人主動攝取的熱門營養素之一。根據劑型的不同，服用時也有不同注意事項，若是膠囊劑型需留意存放時間，選擇發泡錠則需注意人體一天的鈉含量。多餘的維他命C會被代謝為草酸，補充維他命C的同時應確保補充水分，避免造成腎臟負擔。

感冒受傷、牙齦流血、想變漂亮，大多數人在上述情況會想到補充維生素C，這兩年新冠肺炎疫情 大流行，更促使維生素C成為人人手邊的家庭必備品，維生素C除了抗氧化與幫助傷口癒合，還有協助鐵質吸收等作用，作為大眾所需營養，維生素C也被開發出各種豐富劑型供選購。

多餘的維生素C會代謝為草酸 需注意多喝水

一般的膠囊劑型，可以減少維生素C接觸空氣而吸濕或氧化的機會，品質較為穩定，但劑量通常無法放太多、需要多顆服用；錠劑則大多有設計切痕，消費者還能依據年齡與自身需求斟酌服用劑量，緩釋錠劑則為了防止水溶性維生素C大量吃進、大量排出，設計給身體慢慢吸收；另外常見的咀嚼錠因為調味討喜，劑量設計特別低，消費者不小心可能當作糖果吃太多顆，也比較不怕劑量超標。許多小朋友不喜歡吞錠劑或膠囊，改用喝的維他命C發泡飲，口感像汽水，大人小孩都喜歡，尤其相較錠劑或膠囊，維他命C屬水溶性維生素，用喝的也更好吸收。

然而有研究發現，不管吃了多少的維他命C，人體單次只能吸收200mg，多的會隨尿液排出，多餘的維他命C則代謝為草酸，草酸碰到鈣質結為草酸鈣，便可能容易在腎臟沉澱而形成結石。但是無關任何劑型，只要每天喝足夠的水就會正常排出，所以選擇加了水的發泡錠，反而是更安全的選擇。唯獨曾患有腎結石或草酸代謝不良者，建議謹慎一些，不要攝取超過衛福部訂定的每日建議攝取量。

發泡錠含有鈉 限鈉族群需注意

除了攝取劑量，維生素C發泡錠更該留意隱形的鈉攝取，迅速崩解並製造出啵啵冒泡口感的發泡錠，免不了得添加碳酸氫鈉等賦形劑，我國「包裝維生素礦物質類之錠狀膠囊狀食品」營養標示應遵行事項中，鈉含量則歸屬業者自願選擇是否揭露的營養素，因此錠劑到了水中，碳酸成為氣泡，鈉則溶於水裡成為無形攝取，通常1顆發泡錠含200~300毫克不等的鈉，含量並不算少卻很難被發現，慢性腎病飲食等正在限鈉族群，必定要注意。

(本文授權轉載自食力)