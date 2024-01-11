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泡泡尿久不消散 腎功能在求救

健康醫療網
小便如果過多泡泡，就是尿液中的蛋白質異常增加，要留心健康狀況；示意圖。（圖／123RF）
小便如果過多泡泡，就是尿液中的蛋白質異常增加，要留心健康狀況；示意圖。（圖／123RF）

上完廁所後，尿液上出現一些泡泡是很常見的現象，但是如果泡泡的數量變得很多、或是過了很久泡泡都不會消散，就可能是有蛋白尿，代表腎臟可能已經出問題。

台北市立聯合醫院陽明院區腎臟內科主任謝至同說明，腎臟的主要功能之一是過濾血液、產生尿液，把血液中不需要的廢物以及多餘的水分排到尿液，同時腎臟會像是守門員一樣，把重要的營養素像是蛋白質，保留在血液中不讓它從尿液流失到身體外。因此在正常的情況下，尿液中只會有極少量的蛋白質。如果尿液中的蛋白質異常增加，就會容易讓小便產生泡泡，也就是所謂的蛋白尿。

除了讓小便的泡泡增加之外，大量的蛋白尿也會讓下肢水腫，手壓下去會凹陷無法馬上回彈。除此之外也可能會合併高血壓以及高膽固醇。

謝至同指出，評估腎臟功能好壞的方法最直接就是抽血檢查，看血中肌酐酸與腎絲球過濾率的數值。但除了抽血以外，尿蛋白的多寡也是用來判斷腎臟功能的重要數據。即使抽血腎功能正常，但驗尿發現有蛋白尿的話還是代表有腎臟病，而且蛋白尿也會加速腎臟病惡化，蛋白尿越嚴重的人腎功能退化的速度就越快，未來需要洗腎的可能性也會增加。

除了蛋白質之外，尿液中也有其他成分可能會造成泡泡增加，所以肉眼看到小便有泡泡不一定有蛋白尿，統計起來大約只有三分之一的泡泡尿檢驗出來真的是有蛋白尿。另外，造成蛋白尿的原因也有很多種，除了腎臟功能異常以及腎臟的疾病之外，像是泌尿道感染或是劇烈運動也都會讓尿液中的蛋白質增加。

腎臟是沉默的器官，在腎臟病的前期絕大部分的病人是不會有症狀的，往往要到慢性腎臟病第四期、第五期，甚至到了需要洗腎的時候才開始出現疲勞、水腫、貧血等症狀。謝至同建議，定期接受健康檢查，只要簡單的抽血和驗尿，就可以明確的知道自己有沒有腎臟病，另外如果有發現泡泡尿、水腫等腎臟病相關的症狀，更是要及早就醫檢查，以免錯過治療的黃金期。（文由「健康醫療網」提供，

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