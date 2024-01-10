憂鬱求醫 醫師：前幾次密集回診 留意第1至3次大發作

當憂鬱找上門，醫師建議，前幾次治療建議密集就醫。(圖／123RF)

憂鬱和焦慮像是兩個互相連動的齒輪，當人體處在緊繃狀態，交感神經變得活躍，後續可能就會出現無法放鬆、坐立不安、喘不過氣、心悸、腸胃道症狀等。

如果症狀多、持續時間長、影響到生活，就要尋求醫療協助。醫師會在診斷過程中，給予輕度的心理治療，藥物則偏向臨床輔助治療。醫師建議，前幾次治療建議密集就醫，也要留意第一至三次的大發作，否則很可能會演變為難治型憂鬱症 。

★是否用藥 須視症狀而定

對於有憂鬱或焦慮情形的患者，該使用藥物或認知治療？台北榮總精神部社區復健精神科主任、陽明交通大學醫學系及腦科學研究教授李正達說，臨床上需要檢視症狀的強烈度，是否到達「疾病」的程度。如果病人在就診的當下，已經出現猶豫、焦慮、吃不下或睡不著，甚至死亡念頭等；如果非藥物治療有限，可能就會同時運用藥物與非藥物治療。

李正達指出，現階段的主線用藥，常見的有抗憂鬱劑，增強血清素或正腎上腺素的藥物；針對急性症狀，如焦慮、失眠 、緊張、自律神經失調等，臨床上可能會運用一些鎮靜安眠藥，達到症狀緩解。

這些屬於比較基礎的一般臨床用藥，李正達說，如果病人的症狀相對更頑固、更難治療，可能就會運用其他類別的藥物加強治療，如新一代的抗精神病藥劑量較低。一般來說，都能夠增強抗鬱劑在抗憂鬱焦慮方面的效果。

★症狀較輕 認知行為治療

除了藥物治療外，醫師也會使用認知行為治療，李正達表示，主要是用在症狀不那麼嚴重的個案。當人在面對強大的壓力源時，對壓力的感受本來就會增加，伴隨的就是憂鬱、焦慮的情形。如果有機會了解個案到底受到什麼樣的心理社會壓力影響，以及個案的應對、思維等，或許就有機會從中給予指導和心理治療。

李正達以工作上的壓力為例，當上司交付一個難以解決的新任務，有些人就會覺得完蛋了、一定沒有辦法達成，接著馬上覺得自己能力不足才沒辦法完成，也就是把事情「嚴重災難化」，或者有點以偏概全，例如當天沒辦法做完，就覺得這輩子沒有辦法做完，沒有辦法看到事情的全貌。

★正念模式 摒除外物干擾

「我們遇到這種個案，就是想辦法跟他『夥伴化』。」李正達說，也就是讓患者知道自己是有人陪的，並從討論中找出新的解決策略。對於以偏概全的情形，就會協助將事件拆解、階段性完成。

其餘非藥物的方法，李正達提到，也可以使用「正念」的模式，暫時讓自己不要把思緒聚焦在外界干擾的事物上，而是完全聚焦在內在的狀態，例如把右前臂慢慢用力，再慢慢放鬆，感受自己肌肉的張力，也可以慢慢吸氣和吐氣，將思緒從外界移到自己的內在。

★腦神經刺激 進一步治療

李正達表示，如果已經遵照醫師開立的處方與療程，服用抗鬱劑等藥物治療一段時間後，還是覺得情緒很低落，就可以尋求醫師進一步協助，執行腦神經刺激治療。目前有經顱微電流刺激（CES）和重覆透顱磁刺激（rTMS）等，最短療程需要三星 期。

李正達建議，因為有些人症狀比較嚴重，已經到每天都度日如年的程度了，前幾次治療，最好能夠密集就醫，例如一個禮拜就醫一次。如果調整後控制得好、已經有進步的空間，漸漸地就可以調整為二、三周，甚至一個月回診一次。

李正達說，只要穩定治療，建議大概半年回診一次，在狀況穩定之後，就可考慮使用比較低的劑量，主要是為了避免復發，因為半年基本上已經是一個很穩定的狀態，但如果患者處在高壓生活環境，本身又容易焦慮，就會建議再追蹤久一點。

●自律神經失調 常與焦慮、憂鬱共病

有些憂鬱症、焦慮症病人就醫意願不高，身邊的人如何協助患者就醫？台大醫院精神醫學部主治醫師黃薇嘉表示，以焦慮症而言，當症狀開始影響旁人，且被察覺時，通常焦慮程度已經相當嚴重。

醫師建議，民眾可用「身體症狀」作為勸說病人就醫的基礎，焦慮症、憂鬱症病人都常吃不好、睡不好，或自律神經失調導致頭暈、頭痛、胸悶等症狀。旁人若鼓勵病人就醫解決上述問題，接受度會比直接點出焦慮症、憂鬱症來得高。