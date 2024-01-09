低鈉飲食降血壓 吃一周就見效

研究發現，鹽的攝取量如果每天減少1茶匙，可能與使用降血壓藥物具有同樣效果；示意圖。(圖／123RF)

高血壓 患者通常被建議要限制食鹽攝取量，但低鈉飲食能否像藥物一樣有降血壓的作用呢？研究人員發現，每天減少1茶匙的鹽攝取量，可能與使用降血壓藥物一樣有效，此項研究結果發表於2023年的美國心臟協會科學大會（the American Heart Association Scientific Sessions）上。

全球約10億人患高血壓

高血壓是一種動脈壓力過高的狀態，判斷標準為收縮壓/舒張壓超過130/80毫米汞柱以上），全球約有10億人患有高血壓，且其占世界上所有心臟病 和中風 相關死亡人數約一半之多。

一般而言，年齡、缺乏運動、不健康的飲食、吸菸、肥胖和壓力等多種因素，都可能提高罹患高血壓的風險，而於日常飲食中攝取高鈉食物也是風險因素之一，因此，美國心臟協會建議，每天應攝取低於1500毫克的鹽。

根據一項發表在「Jama Network」上的新研究，透過降低鹽攝取量，幾乎每個人，包括正在接受高血壓藥物治療的人，都能達到降血壓的效果，而每天減少1茶匙鹽攝取量的參與者的收縮壓則下降約6毫米汞柱（mm Hg），這結果與使用降血壓藥物相當。

每天減少1茶匙鹽 效用與藥同

西北大學費恩伯格醫學院（Northwestern University's Feinberg School of Medicine）的預防醫學教授和共同首席研究員諾麗娜．艾倫（Norrina Allen）表示，第一項研究顯示，已服用降血壓藥物的人可透過限制鈉攝取量，進一步降低血壓，而且無論是否已服用降血壓藥物，有70至75%的人在降低飲食中的鈉攝取量後，血壓仍可降低。

研究人員將年齡介在50至70歲之間的213名參與者分為高鈉飲食組（除了他們日常飲食外，每天攝取約2200毫克的鈉）和低鈉飲食組（每天總共攝取約500毫克的鈉），實驗為期一周，而參與者在第一周結束後，切換到另一種飲食方式，再持續一周，並在每次研究結束後，測量了他們的血壓。

研究人員表示，在213名參與者中，與高鈉飲食組相比，低鈉飲食組的收縮壓明顯降低了7至8毫米汞柱，而與常規飲食相比，收縮壓則顯著降低6毫米汞柱。

整體而言，與常規飲食相比，72%的參與者在低鈉飲食中的情況下，收縮壓皆有所下降。此外，研究團隊也指出，僅透過調整參與者的鈉含量攝取量一周的時間，就能看到降血壓的效果。

伯明罕阿拉巴馬大學(University of Alabama at Birmingham，UAB)醫學教授科拉‧劉易斯（Cora Lewis）表示，由於高血壓這個潛在的健康問題，對於全球將造成重大的影響，因此，從研究結果中發現，在僅僅一周內血壓下降如此顯著，且耐受性良好的事實非常重要，並且強調飲食中的鈉攝取量減少的重要性。(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)