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睡前躺著滑手機 想輕鬆一下卻升高罹患青光眼機率

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躺在床上滑手機會讓眼壓升高，提高罹患「青光眼」的機率；圖為示意圖。(圖／123RF)
躺在床上滑手機會讓眼壓升高，提高罹患「青光眼」的機率；圖為示意圖。(圖／123RF)

現代生活處處離不開3C產品，上班族要整天盯著電腦螢幕，回到家又想滑手機放鬆休息，用眼過度的結果，就是讓眼睛開始乾澀、不適，甚至出現病變症狀。

台灣「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近3個月內「傷眼行為」話題網路聲量。觀察近3個月網友針對「傷眼行為」的討論，發現「長時間看3C螢幕」受到最多討論。

看3C用眼時間過長

以台灣為例，根據中華民國眼科醫學會曾發布的報告顯示「台灣人每日使用3C的平均時數長達10.7小時」，長時間使用3C產品恐導致眼睛提前老化，嚴重時甚至會造成黃斑部病變，增加視網膜剝離及失明的風險。

有上班族表示「平常上班一整天盯著螢幕，下班又忍不住要滑手機，用眼時間超級長」、「最近覺得眼睛好容易不舒服，應該是太常滑手機的關係」、「平常手機都不離身，加上工作是社群行銷，除了睡覺時間都在看3C」，指出現代人使用3C產品的時間過長，容易讓眼球出現不適症狀，建議民眾在工作之餘，也要記得定時讓眼睛休息、放鬆眼球。

躺著用眼 讓眼壓升高

「躺著用眼」同樣對眼睛有著不小的傷害。許多人喜歡躺在床上滑手機，作為睡前放鬆的休閒活動，然而躺著用眼其實會讓眼壓升高，提高罹患「青光眼」的機率。此外，若手機不慎掉落砸中眼睛，輕則會出現眼部瘀青，嚴重時還可能會因虹膜出血遮蔽視力，並增加「白內障」提早形成的風險。

醫師表示「眼睛受到撞擊的傷害影響未必會在當下就出現，也有可能緩慢形成」，說明即使受傷當下視力無異，至少半年內都需留意眼部狀況，同時也補充「若出現視力模糊、飛蚊症加劇、視野像是看到閃光般的『光視症』等異常症狀，都應盡快就醫」，提醒民眾應該避免躺著用眼的習慣，若是眼睛不慎遭到撞擊，也要持續留意眼部是否出現異狀。

長時間配戴隱形眼鏡

若有長時間配戴「隱形眼鏡」的習慣，就容易造成「角膜缺氧、乾澀、發紅」等症狀，讓眼睛產生刺痛感；若不幸造成感染，更可能釀成「角膜潰瘍、穿孔」這類嚴重問題。有網友就在討論區上感嘆「隱眼真的別戴太久」，表示自己每日配戴隱形眼鏡的時長高達18小時，發現「眼睛變很紅，眼角很多白色水水的東西」。

醫師建議民眾應控制配戴隱形眼鏡的時間，卸除後也要確實清理乾淨，才能有效保護視力安全。(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)

長時間使用3C產品，容易導致眼睛提前老化，甚至會增加視網膜剝離及失明的風險；圖為...
長時間使用3C產品，容易導致眼睛提前老化，甚至會增加視網膜剝離及失明的風險；圖為示意圖。(圖／123RF)

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