低體溫易猝死 專家點名：不只戶外工作者要當心 「這些人」也須留意

圖片來源／健康醫療網

冬天氣溫驟降，對於從事戶外或室內低溫 工作者更容易造成健康傷害或促發疾病。對此，醫師提供幾點注意事項，提醒民眾工作的同時，也要注重身體保健，平安過冬。

低體溫劃分為三級 嚴重會致命

台北慈濟醫院職業醫學科主任賴育民說明，正常人體核心體溫為37±0.5℃，當核心體溫出現下降趨勢，就容易引發低體溫症，即所謂失溫。依據瑞士低體溫分級系統，可將低體溫劃分為三級，當體溫下降到35℃至32℃時，代謝速率、呼吸速度及脈搏會增加，身體會不自覺顫抖，出現思考遲鈍、無法完成複雜動作等情形，此為輕度低體溫；下降至32℃至28℃時，心輸出量、呼吸速度與脈搏會減緩，整體對冷的感知會變差，發生意識模糊、心律不整的症狀，這種情況屬於中度低體溫症，若沒有即時接受治療，就可能發展為重度低體溫，即核心體溫小於28℃，人體會陷入昏迷，甚至死亡。

持續低溫至血管收縮 易誘發造成腦中風

賴育民主任指出，若持續暴露在低溫環境中，會刺激交感神經造成血管收縮，收縮壓會上升10至20㎜Hg，舒張壓會增加5至10㎜Hg，導致血壓上升，進而誘發出血性腦中風或主動脈剝離等急性疾病。

台灣勞動部職業安全署於2015年增列勞工保險職業病種類項目，加入「低溫作業或低溫物品引起之凍傷、失溫等疾病」，具有潛在暴露的職業包括冷凍倉庫作業、戶外建築業、農耕畜牧業以及高山工作等，高齡長者、三高病患及有酗酒習慣者更是其中的危險族群。

賴育民強調，若身邊的人出現失溫的情況，首先需要立即送醫急救讓體溫回到正常核心溫度，而在等待醫療支援前，可嘗試以下方法自行為患者回溫，按臨床指標與低溫的程度分為被動回溫與主動回溫。

輕度或中度低溫的病人可採被動回溫法，將其移動至溫暖乾燥的環境，替換衣物並給予溫熱食物；主動回溫則是針對重度低體溫病人，利用照烤燈、暖氣、溫水袋或是41℃溫靜脈輸液等方式，以每五分鐘回溫0.5℃至1℃的速度漸漸提高體溫，需要在到院後有醫療人員照顧時才能施行。

溫差大易猝死 高危險族群應著防寒套裝

賴育民提醒，最近氣溫變化大，猝死事件頻發，除了上述潛在暴露職業外，民眾皆應養成良好的生活習慣，做好預防。凡是於低溫環境工作者，務必遵從工作指引，穿著防寒套裝、食用溫熱食物、注意在低溫區工作時間勿太久，如果覺得寒冷難忍、身體顫抖就要立刻進入溫暖的室內或營帳等庇護所，如已有意識模糊、反應遲緩等症狀，務必送往急診就醫。



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