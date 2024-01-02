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考生苦讀易疲倦 中醫教按摩穴道恢復元氣

記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院中醫科主任楊成湛（左）建議考生可利用穴位保健搭配中醫調理，有助補氣提神、醒腦開竅並提高注意力，還能緩解壓力。（門諾醫院提供）
門諾醫院中醫科主任楊成湛（左）建議考生可利用穴位保健搭配中醫調理，有助補氣提神、醒腦開竅並提高注意力，還能緩解壓力。（門諾醫院提供）

台灣今年大學學測將在本月20日登場，不少學生熬夜苦讀，卻有可能「用腦過度」感到疲倦與眼睛疲勞。中醫師建議，可利用穴位保健搭配中醫調理，有助補氣提神、醒腦開竅與提高注意力，還能緩解壓力。

門諾醫院中醫科主任楊成湛說，穴位按摩是保健方法之一，頭頂百會穴位於在兩耳尖連線與鼻尖上連額頭連線的交叉點，是重要的穴位，平時可用梳子或手指將整個頭皮均勻按摩一次，讓頭皮氣血獲得通暢。梳頭時緩慢、節律由前向後梳理，有利於大腦皮層運動或活化感覺功能，幫助消除疲勞、恢復體力。

若感到眼睛痠澀，可按摩位於內眼頭跟鼻子間的睛明穴，能提神明目；眉頭的攢竹穴也能消除眼睛疲勞；位於耳後下方凹陷處的風池穴，能活血通絡、醒腦開竅，對於改善眼壓高與肩頸僵硬也有功效；手腕關節的橫紋、骨頭之間凹陷處的神門穴，則能補益心氣、安心養神，改善失眠與焦慮。

在中藥進補方面，考生讀書久坐易疲倦嗜睡，黨參、五味子、薄荷、紅棗等中藥可補氣開竅，提高專注力；補腎的中藥如杜仲、桑寄生、刺五加等，能幫助腦部運作，讓頭腦更清楚；遠志、石菖蒲等中藥，除讓考生能有更清楚思路，也適合上班族。

至於眼睛疲勞，可服用枸杞、菊花；茯神、百合等安神中藥，舒緩考試壓力及幫助睡眠；另外，考生常熬夜，易產生燥熱症狀，可運用知母、淡竹葉、沙參、麥門冬調理，不過服用中藥需經合格中醫師診斷後開立。

楊成湛說，考生長時間讀書全身「氣」易鬱結不通暢，建議平時可透過深呼吸與四肢運動解除，讀書1小時休息10分鐘或每周至少運動2至3次，每次30分鐘，以出汗為原則，每天500下甩手運動，也能讓四肢獲得伸展、疏通全身，藉此提升讀書效率。

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