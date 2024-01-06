銀髮族注意「3不」 預防坐骨神經痛

腰痛病患若習慣性「整天穿戴」護腰，可能會讓腰部更加乏力。（取材自Unsplash）

隨著年齡增長，身體逐漸退化、老化，如果站起來、坐下來時，出現腰痛、腿部痠麻痛，且坐立難安，甚至寸步難行，小心「椎間盤突出」引發「坐骨神經痛」上身。

台灣國泰醫院骨科 主治醫師劉哲瑋表示，坐骨神經是位在腰椎神經前方的椎間盤，若出現退化、脫水等情形，會造成椎間盤高度下降，進而壓迫神經，或是神經後方的脊椎黃韌帶退化，也可能壓迫神經，如此前後夾擊神經根受到嚴重壓迫時，就會引發疼痛。

劉哲瑋說，50、60歲以上民眾是坐骨神經痛好發族群，尤其年齡愈大者愈易罹患，每周門診約收治10多名病患。下背部或腰部出現疼痛、痠麻感是常見症狀，且疼痛感一路向下蔓延至臀部、大腿，甚至延伸到小腿，症狀嚴重時還會出現腳踝無力，而依每個人壓迫的神經不同，不舒服的症狀也會不同，但不論久站、久坐都可能發生。

「神經壓迫是一個漫長的過程。」劉哲瑋指出，許多坐骨神經痛患者滿能忍痛的，常等到肌肉萎縮或痛到不能走路時，才就醫治療。常見坐骨神經痛引起肌肉萎縮原因有兩個，一是神經被壓迫太久，造成神經變質，已無法放電刺激肌肉，導致神經所支配的肌肉無力、萎縮；另一是罹病時間太久，患者長期不願意活動，造成下肢肌肉萎縮。

坐骨神經痛病人就醫，必須了解發病確切原因，包括髖關節 退化、受損或脊椎滑脫等，都可能出現類似坐骨神經痛症狀。先以X光、神經學等檢查確認症狀是否為椎間盤退化、狹窄所致，若病情嚴重，則安排核磁共振、電腦斷層等檢查，以了解神經被壓迫的嚴重程度，再選擇復健、手術等合適的治療方式。

劉哲瑋表示，坐骨神經痛治療會依病人需求及活動程度，採取不同方式，如症狀輕微可進行保守治療，包含服用止痛藥、調整生活習慣，或從事腰椎牽引、熱敷、核心肌群訓練等復健治療；若症狀嚴重，就要進行減壓手術，現在多採內視鏡手術，傷口1公分，就可拿掉腰椎骨刺或退化黃韌帶等，讓被壓迫的神經舒展開，緩解疼痛症狀，同時降低術後併發症 機會，加速復原。

劉哲瑋提醒，一旦下背部或腰部出現疼痛、痠麻感，且疼痛感一路向下蔓延至臀部、大腿，甚至延伸到小腿等坐骨神經痛症狀，應盡速就醫，若延誤治療，當有腳踝無力等嚴重症狀，恐不容易恢復，必須格外注意。

此外，許多腰痛病患、長者因為佩戴護腰就不會腰痛，因此習慣性「整天穿戴」，此舉可能會讓腰部更加乏力。

如何緩解坐骨神經痛？

坐骨神經痛屬於長期、退化疾病，劉哲瑋說，民眾平時應保持均衡飲食、維持運動習慣，並多訓練核心肌群。

仰臥起坐鍛鍊

1.身體躺在瑜伽墊上，再把雙腳弓起，腳底踩在瑜珈墊。

2.利用腹部力量，讓上半身往大腿方向弓起，並與地板呈約20度，撐住10秒，增強腹肌、背肌力量。

3.次數多寡依患者不同情形，從5次、10次慢慢增加，避免腰椎椎間盤進一步退化。

生活習慣調整

1.不要過度搬重物，避免腰椎椎間盤退化速度太快。

2.坐的時候，腰背應貼著椅背，或是腰背與椅背間有所支撐，分散力量，不要讓腰背懸空，避免脊椎、腰椎椎間盤提早退化。