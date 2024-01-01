台灣前職棒名投張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆

台灣前職棒投手張誌家驚傳心肌梗塞逝世，享年43歲。（本報資料照片）

前職棒投手張誌家驚傳猝逝，母親證實是因急性心肌梗塞過世，享年43歲。據了解，張誌家在病發前有過飲酒行為。台大醫師指出，喝酒本身會刺激心血管，讓血管擴張、血壓降低，體內一旦超過20公克酒精，就會刺激交感神經，讓血壓升高，「更容易引發心律不整、心房顫動」，成為許多意外發生的原因，若有3症狀務必趕緊就醫。

台灣高血壓 學會理事長、台大醫院內科部主治醫師王宗道表示，若是飲酒過量造成的猝逝，主要來自「心律不整」，喝酒對全身器官都會有刺激，而血管則是會擴張，讓血壓降低，這樣的狀況下容易腦中風 ，而非心肌梗塞，因此通常問題會出在「交感神經」上。

王宗道指出，酒精會刺激交感神經，反而讓血管上升，因此一加一減之下血壓的增減因人而異，但只要超過20公克的酒精，更容易使人心律不整、心房顫動，許多民眾便是因此突然倒下；但也有可能是飲酒交感神經活躍後，引發的嘔吐情形，導致嗆咳等因素，同樣有生命危險。

天氣冷又喝酒，務必要做好保暖。王宗道表示，天氣冷民眾愛吃火鍋、羊肉爐又喝酒等等，冬天最好每天測量自己的血壓，一定要知道自己的血壓數字，本來90至140毫米汞柱的血壓目標，危險族群就要降到80至130毫米汞柱，可降低四分之一的死亡率，且保暖工作要做好。

身體的警訊也要留意3項徵兆，王宗道提醒，民眾一旦出現「胸悶、活動時易喘、心跳不規律」3項徵兆其中1項，務必馬上就醫，尋求專業醫師協助；若身邊有心律不整倒下的親友，一定要趕緊送醫，可以的話取得最近的AED並施予搶救，一定要在黃金10分鐘內及時搶救。

張誌家曾在2001年世界盃 完封日本紅極一時，又在旅日生涯再回中職，卻在2009年涉嫌簽賭案，而離開棒球界。今突傳出心肌梗塞死訊，享年43歲。