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喝酒、抽菸取暖？ 醫師警告：恐更易失溫猝死

林琮恩
醫師提醒，民眾靠喝酒、抽菸取暖，均有致命風險。（本報資料照片）
醫師提醒，民眾靠喝酒、抽菸取暖，均有致命風險。（本報資料照片）

市面上保暖方式多元，近期氣溫極寒，民眾棉衣、毛衣、暖暖包、電暖器都用上了，若仍感覺寒冷，不少民眾習慣透過抽菸、喝酒取暖。醫師提醒，這兩種取暖方式，不僅無法讓身體溫暖，還可能致命；冬日保暖必須重視「溫差」，室內外移動時應穿好保暖衣物，才能遠離死亡風險。

重症醫師黃軒在臉書表示，抽菸本就有讓血管收縮變窄、變硬，導致血壓升高的風險，在冬天容易引發中風、心肌梗塞等致命疾病；天氣寒冷會導致人體感官麻木，抽菸「會將覺像沒抽一樣」，且聚會場合抽菸常須在室外進行，因天冷，民眾常想趕快抽完，所以抽的「比平常快、比平常大口」，吸入的有害物質恐是平時的數倍以上。

喝酒取暖確實讓人感到身體發熱，但黃軒解釋，其原因是酒精刺激血管擴張，加速血液循環，導致皮膚溫度升高，但卻「無法持久」，體表血管愈舒張、鬆弛，體熱散發就愈快，導致體溫驟降，「身體加快散熱，消耗的熱量遠比酒精帶來的熱量更多。」身體禦寒能力下降，人體容易受涼、失溫，甚至猝死

室內外溫差是天寒致死的另一大原因。黃軒表示，根據美國研究，室內外溫差不僅會導致心因性猝死，腦血管阻塞疾病也會在溫差大於華氏41度以上時愈來愈危險。建議民眾天寒時，一定要穿好保暖衣物再出入室外。

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