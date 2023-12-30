我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」製作人遭控性侵 女星控被強吻、襲胸、抓下體

台灣史上「最強辯論王」是誰？ 網指他真戰神：無人能超越

體力透支靠人蔘補元氣？中醫師分享3食補方法

健康醫療網／記者吳儀文報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

即將迎來新的一年，工作上有許多公事需在年底前完成，不僅上班忙碌，甚至還需加班趕工，休息不足、壓力遽增雙重影響下，常常會讓人感到相當疲憊、難以集中精神，進而影響工作進度造成惡性循環。

有什麼方法可以補充元氣、增強體力嗎？中華民國中醫師公會全國聯合會理事醫學博士黃俊傑醫師建議，可以用「人蔘」來補氣補力、增強體力、提升專注力與改善記憶力。

年底工作量大、活動多，讓人疲勞轟炸，黃俊傑醫師指出，若是在短時間內突然激增壓力與體力勞動，容易出現記憶力下降、專注力不足，甚至會陷入休息無法補足的疲勞狀態，也可能會受外邪影響造成不適，進而影響工作效率，反而得不償失。

民眾一定常聽到「人蔘可以補氣」，不過這是真的嗎？黃俊傑醫師表示，人蔘的營養會因為種類、生長環境、加工方式不同而有所差異，若有人蔘皂苷的成分，不僅能幫助補氣補力、調節免疫力，更能幫助增強體力、增加保護力、維持思緒清晰並有效提升記憶力與專注力。

黃俊傑醫師建議，民眾可在了解自己的體質後或是在中醫的協助下進行日常進補，像是對於虛寒體質的人來說，就可以適度補充高麗蔘，可以藉由蔘片補充體力及提振精神。

另外，體質虛熱的人，若感到提不起勁時，黃俊傑醫師建議，將高麗蔘、麥門冬、五味子三者搭配使用可以達到很好的調理效果，麥門冬可滋陰潤燥，而五味子可益氣生津，三者搭配，不僅補氣養氣，更可固氣，民眾可以取適量放入水中，小火煮30分鐘，放涼後當成水喝日常補氣。

如果是容易因壓力大而食慾不佳的民眾，黃俊傑醫師表示，可以搭配雞肉、紅棗入菜，清甜帶有淡淡蔘香的口感具有促進食慾的效果，而且紅棗有補中益氣、滋補等功效，透過這些食補方法幫助元氣回歸正軌。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

中華民國 癌症 免疫力

上一則

醫師教「這招」助口水大噴發 嘴部乾巴長者受益少得病

延伸閱讀

跨年熬夜傷身 中醫推薦補覺、食補2招 有助減少傷害

跨年熬夜傷身 中醫推薦補覺、食補2招 有助減少傷害
濕疹患者冬季如何進補？ 中醫師：地雷食材別踩

濕疹患者冬季如何進補？ 中醫師：地雷食材別踩
「快累死了」爆肝行業看過來 中醫傳授養肝祕笈

「快累死了」爆肝行業看過來 中醫傳授養肝祕笈
天氣變化大長輩易眩暈 中醫師推5穴位按摩舒緩

天氣變化大長輩易眩暈 中醫師推5穴位按摩舒緩

熱門新聞

牙醫師指出，台灣牙醫門診利用率提升，但成年族群洗牙等健保牙醫服務利用率仍低於50%，80歲以上長者更不到4成。（示意圖／ingimage）

「成人半年洗牙」低於5成 醫警告：中風風險恐增6成

2023-12-30 05:22
圖片來源 ／NOW健康

48歲男每天吃維生素D突昏倒 醫師揭露原因

2023-12-29 00:00
李善均（右）輕生對影迷造成的衝擊，可透過回顧李的作品，或和其他影迷互相抒發、支持。（取材自X平台）

李善均過世 醫建議影迷2動作抒發難過情緒

2023-12-27 23:07
張兆志（右）宣布結束6年婚姻。（取材自臉書）

「找不到做父親動力」張兆志宣布離婚 醫分析3大可能原因

2023-12-26 06:30
精神科醫師指出，天氣冷也是情緒不穩的好發期。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

天氣冷情緒不穩、懶得動 醫建議補充3大類食物：適度放空也可以

2023-12-24 17:31
高醫重症加護醫學中心主任許超群。（聯合報系資料照片）

壯男罹流感發病3天即呼吸衰竭 醫籲注意4危險徵兆

2023-12-24 17:58

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤