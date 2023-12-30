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【食力】預防心血管疾病 紅麴、魚油、納豆激酶任何人都適合吃嗎？

文／編輯部
市面上心血管的保健品眾多，如何為自己挑對品項很重要；圖為魚油。圖／123RF
市面上心血管的保健品眾多，如何為自己挑對品項很重要；圖為魚油。圖／123RF

現存市面上常見的心血管保健品成分，包括紅麴、魚油、納豆激酶、蚓激酶、以及甘蔗原素。這些成分針對血脂異常的調節效果各異，需要注意自身身體狀況來選用。

市面上心血管的保健品眾多，最廣為人知的成分有「紅麴、納豆、魚油、蚓激酶、甘蔗原素」，如何為自己挑對品項很重要，因為血脂異常的涉及層面很廣，包含「總膽固醇（TC）、三酸甘油酯（TG）、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、超低密度脂蛋白膽固醇（VLDL-C）」過高，與「高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）」過低，每種保健成分針對各數值的調節效果都不太一樣。

紅麴：主要有效成分「紅麴菌素K（Monacolin K）」藉由轉變成和史他汀類降血脂藥（statin）結構相似的洛伐他汀（lovastatin），以競爭肝臟合成膽固醇的酵素「HMG-CoA還原酶」來降低血膽固醇。因此正在接受史他汀類藥物治療的族群，必須嚴禁併用紅麴，以免增強影響藥效劑量造成副作用。

紅麴、魚油、納豆激酶任何人都適合吃嗎？(取材自食力)
紅麴、魚油、納豆激酶任何人都適合吃嗎？(取材自食力)

魚油：台灣的衛生福利部已將含有EPA/DHA在80%以上的高濃度魚油，列為治療三酸甘油酯的建議用藥，但食用魚油可能同時會有低密度脂蛋白膽固醇輕微上升的情形。

納豆激酶：具有纖維蛋白溶解活性，普遍被認為可能有助緩解血栓，但是如果已經服用抗凝血藥物、本身凝血功能不全或手術前後兩週，則絕對不可服用。

蚓激酶：除了纖維蛋白溶解活性，還被發現能抑制血小板，並將阻止血栓溶解的物質分解掉，效用可能更勝納豆激酶。受限於原料研究尚未成熟，不建議孕哺乳婦食用。

甘蔗原素：為新興原料，是一種醇混合物，2017年《Molecular Nutrition&Food Research》文獻曾指出，其能「降低總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇，並提升高密度脂蛋白膽固醇」，近年在市場上詢問度高漲，其機制與紅麴類似。受限於原料研究尚未成熟，不建議孕哺乳婦食用。

(本文授權轉載自食力)

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