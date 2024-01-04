我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

對抗壞情緒 多吃蔬菜、堅果及魚

賴昀岫
精神科醫師建議，多補充深色蔬菜、堅果類、海鮮，可以讓人對抗不好的情緒。此為堅果。（本報資料照片）
精神科醫師建議，多補充深色蔬菜、堅果類、海鮮，可以讓人對抗不好的情緒。此為堅果。（本報資料照片）

近期天氣冷，常令人情緒不穩，精神科醫師指出，多曬太陽、多穿一點保暖，都是保護自己方法，飲食部分除建議三餐飲食均衡外，也可以補充深綠色蔬菜、堅果或魚類，日夜作息也要規律，覺得懶懶的、不想動，也可以適度放空、做些讓自己快樂的事，但如果未改善，可能代表大腦狀態改變、疾病跨入另一階段，要趕快就醫尋求專業協助。

台北榮總精神部社區復健精神科主任、陽明交通大學醫學系及腦科學研究教授李正達說，一般而言，秋冬是情緒不穩的好發期，包含民眾熟知的光線暴露減少、天氣變冷等，因為溫度變低，人也不容易快樂，這就是為什麼，提供一定亮度和一定熱量的陽光對人很重要。

精神科醫師指出，天氣冷也是情緒不穩的好發期。此為示意圖，非新聞當事人。(本報資料...
精神科醫師指出，天氣冷也是情緒不穩的好發期。此為示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

李正達指出，有些人喜歡和親友聚在一起的人氣，有些喜歡親近喜歡大自然，有些人喜歡運動，這些機會因天氣而變少，有機會人會變得不是那麼開心，所以在這樣的時節，大家要多了解自己的狀態。

李正達表示，多穿一點保暖、多曬一點太陽，即便是在窗邊也可以，都是這個時節可以保護自己的方法，飲食對於輕型憂鬱者，是滿重要的方法，提醒民眾飲食要均衡，畢竟壓力大就容易暴飲暴食或者不吃東西，營養不均衡一定會造成情緒更惡化。

精神科醫師建議，多補充深色蔬菜、堅果類、海鮮，可以讓人對抗不好的情緒。此為鮭魚。...
精神科醫師建議，多補充深色蔬菜、堅果類、海鮮，可以讓人對抗不好的情緒。此為鮭魚。(記者侯永全／攝影)

精神科醫師建議，多補充深色蔬菜、堅果類、海鮮，可以讓人對抗不好的情緒。此為深色蔬...
精神科醫師建議，多補充深色蔬菜、堅果類、海鮮，可以讓人對抗不好的情緒。此為深色蔬菜。(本報資料照片)

「行有餘力三餐都要吃」李正達建議，多補充深色蔬菜、堅果類、海鮮，尤其是魚類，因為魚類含有可抗憂鬱的Omega-3，而深色蔬菜、堅果則含有讓人放鬆的血清素，整體而言，好的魚油、營養物質，都可以讓人對抗不好的情緒。

李正達進一步指出，「更重要的是日夜周期要穩定」，不要日夜顛倒，也不要覺得身體不舒服就睡飽，導致晚上不睡、熬夜，而這也是陽光對人體重要的原因之一，因為光線不只帶來溫暖，也能協助調整生理時鐘的周期性運作，一但作息不正常，就容易導致免疫力下降。

李正達表示，如果自覺懶懶的、不想動，其實也還是屬於輕型狀態，不用太過擔心，有時候就放自己一點假，但三餐、日夜作息要規律，儘可能給自己一點時間、放空，因為人們容易因為環境給予的壓力，造成生理負荷過大，可以提醒自己稍微慢一下，因為休息是為了走更長遠的路；如果覺得自己狀況不對，但又不是感冒或者疾病，就好好給自己放個假。

李正達說，提振情緒的方法，包括生活飲食規律，也可以做些平常有興趣的事情，如果要跟朋友相處才會快樂，就可以和朋友相約打球、運動或聚餐，也可以看電影、追劇，做些自己會感到快樂的事情，輕型病人理論上會看到顯著改善，如果沒有改善，可能就代表大腦狀態改變，疾病跨入另一階段，要趕快就醫尋求專業協助。

免疫力

上一則

五十肩疼痛、難舉？醫教「3招復健」改善關節活動度

下一則

日常突記憶錯亂是失憶還是失智？醫詳細解析

延伸閱讀

飢餓減肥恐致瘦素阻抗 易復胖

飢餓減肥恐致瘦素阻抗 易復胖
MARTA退役車廂 變身喬州人工島礁

MARTA退役車廂 變身喬州人工島礁
節日後別扔聖誕紅 耐心養護明年再「開花」

節日後別扔聖誕紅 耐心養護明年再「開花」
33歲女子車禍左側肢體偏癱 下肢外骨骼機器人復健改善

33歲女子車禍左側肢體偏癱 下肢外骨骼機器人復健改善

熱門新聞

牙醫師指出，台灣牙醫門診利用率提升，但成年族群洗牙等健保牙醫服務利用率仍低於50%，80歲以上長者更不到4成。（示意圖／ingimage）

「成人半年洗牙」低於5成 醫警告：中風風險恐增6成

2023-12-30 05:22
圖片來源 ／NOW健康

48歲男每天吃維生素D突昏倒 醫師揭露原因

2023-12-29 00:00
李善均（右）輕生對影迷造成的衝擊，可透過回顧李的作品，或和其他影迷互相抒發、支持。（取材自X平台）

李善均過世 醫建議影迷2動作抒發難過情緒

2023-12-27 23:07
圖片來源 ／NOW健康

這癌全身17處器官都可能發生 喬布斯因發生在胰臟病逝

2024-01-02 00:30
吃完飯喝對了飲料，能夠幫助腸胃消化。（Pexels）

快看世界／專家提醒 吃完飯喝這些飲料最助消化

2024-01-03 15:48
(取材自健康醫療網)

尿尿好多泡泡 是腎功能有問題嗎？

2024-01-01 00:45

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍