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多喝水助代謝 211飲食營養均衡

周佩怡
減重不能不運動，每天快走或做其他運動30分鐘以上，效果最佳。此為示意圖。(路透)
減重不能不運動，每天快走或做其他運動30分鐘以上，效果最佳。此為示意圖。(路透)

農曆春節前是歡樂聚餐的高峰期，也是體重最難控制的階段。若是體重有過重或肥胖的情形，將提高罹患代謝症候群的機會，成為慢性病的候選人。而內臟脂肪多寡與代謝症候群有很大關係，若飲食及運動較難控制，專家建議，或許可搭配輔助產品。

護理師曾文莉表示，一般民眾常用BMI、體脂率計算身材合格與否，但前者無法如實呈現肌肉量，後者則需靠體脂計才曉得，而腰圍可以反映心血管疾病及代謝症候群風險，男性、女性標準腰圍應分別在90、80公分以內，若超標，就必須透過控制飲食、規律運動、養成良好生活習慣來管理體重。

在飲食的部份，除了多喝水幫助身體代謝，也可遵照211法則，意即2份蔬菜、1份全穀類、1份蛋白質；「運動不一定能減重，但減重不能不運動。」曾文莉說，民眾應多運動以增肌減脂，打造易瘦體質。若原先沒有運動習慣，可將其融入生活中，如快走、爬樓梯等，或揪伴互相督促。每天也須睡足7小時，熬夜及壓力大都會促進食欲、囤積脂肪。

民眾應多運動以增肌減脂，打造易瘦體質。(本報資料照片)
民眾應多運動以增肌減脂，打造易瘦體質。(本報資料照片)

減重以控制飲食為主，運動為輔，曾文莉指出，多數人兩項皆無法達成，這時或許可搭配輔助產品，例如益生菌可增加排便，紅豆水排除多餘水分，攝取蒟蒻會增加飽足感，補充含有香蜂草、桑葉、辣椒素的保健食品增加新陳代謝，有機會提高體重控制的機會。

5個減重祕訣

1.每天至少飲用2000c.c.以上白開水。

2. 每天至少需要排便一次。

3. 肉類以白肉為主，水果白天吃，忌打成果汁。

4. 進食細嚼慢嚥，晚餐盡量不要吃澱粉。

5.每日運動30分鐘以上，快走效果最佳。

減重 大都會 心血管疾病

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