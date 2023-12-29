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老翁便秘治不好 竟是鈣補過量惹禍

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

高齡長者補鈣，當心愈補愈便祕。一位78歲伯伯慢性病纏身，且長期苦於便秘問題，雖配合藥物治療，但便秘一直沒顯著改善。台灣藥師公會全聯會常務監事李懿軒與伯伯討論過後，發現多重用藥加上額外補充鈣量過多，才會導致排便不順，經由調整攝取鈣量後，便秘才緩解。他提醒，依台灣國健署建議每人每日鈣攝取量為1000毫克，吃多了會堆積，影響腸道蠕動，「不是多補就多有用。」

伯伯長年有高血壓、心絞痛、慢性關節疼痛等病史，且便秘問題持續多年，雖然服用了滲透壓型瀉劑、刺激型瀉劑、消化酵素、益生菌治療，但伯伯覺得效果並不好，因此到藥局求助，詢問是否有益生菌或其他保健食品，尋求緩解便秘。

鈣質堆積 影響腸道蠕動

李懿軒詢問伯伯的用藥情況與日常飲食，發現伯伯同時使用多種藥物，包括3種口服止痛藥、1種外用止痛藥、治療胃潰瘍的氫離子阻斷劑、控制血壓的鈣離子阻斷劑等，每天早上還會額外補充2顆600毫克的鈣片、1顆含鈣量200毫克的綜合性維他命。總計早上就吃了1400毫克的鈣，遠超過每日建議攝取量的1000毫克。

李懿軒說明，腸道每天能吸收的鈣量有限，而且鈣是容易「堆積」的礦物質，當身體無法吸收，出現堆積狀況，就會影響腸道蠕動。

同時，伯伯的其他用藥也導致鈣質影響腸道的問題更嚴重，例如氫離子阻斷劑會抑制胃酸分泌、導致鈣片的溶解率受影響，更不容易吸收。長期吃鈣片又會反過來導致胃部難以維持酸度，影響蛋白質吸收，並造成腹漲問題，久而久之就會有胃幽門桿菌。

李懿軒表示，如果正常飲食，應該不用再額外補充鈣片，即使有擔憂，含鈣綜合性維他命裡也有200毫克的鈣。他建議伯伯先暫時停止攝取鈣片2週，加上多補充水分、多運動，伯伯的排便情況終於改善，解便時較不會乾硬。

多重用藥＋鈣補過頭 影響疾病控制

李懿軒說明，現代人便祕常見3種原因為：飲食過度精緻且肉食占比多、水分攝取不足、久坐少動，影響上廁所習慣進而導致便秘。若長期便祕、糞便堆積，腸道久而久之會被撐大，可能引發腸道相關症狀，例如壓迫腸道造成靜脈曲張，發生在肛門就是痔瘡。

他進一步說明，正確使用瀉劑可迅速改善便秘症狀，但若出現嚴重腹痛等副作用，或是用藥後3-7天仍無效，建議就醫檢查是否為器官問題。另外，瀉劑通常為一次性使用，刺激腸道蠕動，若長期依賴瀉劑，會讓腸道習慣刺激，藥效打折扣，患者恐須加大劑量或是更換處方才能改善。因此建議從根本上著手，改善生活習慣才能緩解便秘。

高齡長者因慢性病需同時服用多種藥物，若沒有諮詢過醫療意見、自行補充其他營養品，可能影響疾病控制。李懿軒以鈣為例，每人每日建議攝取量為1000毫克，提醒長輩攝取保健食品，應遵照國健署建議每人每日攝取量，「不是多補就多有用！」此外，坊間不少酵素錠誇大療效，民眾應注意是否摻雜不明成分，且勿購買來路不明的藥物，才能確保用藥安全。

【本文授權轉載自健康醫療網便秘治不好竟是鈣補過量惹禍！ 藥師：不是多補就有用

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