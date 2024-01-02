我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

天冷急凍 室內比戶外更易猝死 客廳、浴室最危險

沈能元
台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，室內容易發生猝死場所，分別是客廳及浴室，提醒民眾在室內須多注意保暖。示意圖。（Ingimage）
台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，室內容易發生猝死場所，分別是客廳及浴室，提醒民眾在室內須多注意保暖。示意圖。（Ingimage）

冷氣團來襲，各地氣溫下降，醫師警告，戶外低溫容易增加猝死危機，但依研究統計顯示，來到醫院猝死患者，大部分在室內發生，顛覆昔日的觀念，就臨床觀察，室內容易發生猝死場所，分別是客廳及浴室。提醒民眾在室內，必須注意保暖，不可輕忽。一旦出現胸悶、胸痛、喘、呼吸急促、心悸等五大症狀，應懷疑可能是心腦疾病引起，盡速就醫檢查，避免猝死。

「理論上，大家會覺得戶外是猝死的危險地點，殊不知，室內也是猝死的好發地點。」台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，猝死好發族群為，年齡大、三高，或是心衰竭、放置心臟支架、中風等心腦疾病患者，但氣溫降低時，這些患者都不敢外出，但為何醫院急診還是收治猝死病人？

林謂文說，戶外天冷，民眾會提高警覺多穿衣物，但室內時都穿輕薄的家居服，反而會覺得「不需要穿的太多、太厚重」而疏忽保暖，且在客廳、浴室常有對外窗，室溫容易起伏，當室溫降低會促進交感神經興奮，心跳加快，引起血管收縮、血壓上升、心悸，引發中風、心肌梗塞及猝死。

此外，猝死好發時間為清晨，主要受輻射冷卻影響，以凌晨室溫約攝氏14至17度，與棉被裡溫度約攝氏32至34度，相差至少10度以上，溫差很大，這時起床上廁所，沒有適度保暖，就可能猝死。至於容易引起猝死的對象，除年齡大，或患有三高、心腦疾病者，甚至是獨居長者，或家中沒有保暖工具的人都可能發生。

林謂文提醒，民眾在家也應做好保暖，衣服可以多穿一點，也可以穿上毛襪，當出現胸悶、胸痛、喘、呼吸急促、心悸等症狀，應懷疑可能是心腦疾病引起，盡速就醫檢查，避免猝死。

猝死 中風 三高

上一則

這癌全身17處器官都可能發生 喬布斯因發生在胰臟病逝

下一則

自體免疫疾病患者為肺纖維化高危族群 紅斑性狼瘡在列

延伸閱讀

周海媚家屬披露死因：突發心臟病

周海媚家屬披露死因：突發心臟病
新州罕病生校巴內猝死 家長告校車疏失

新州罕病生校巴內猝死 家長告校車疏失
曾大口吞下「蝌蚪、老鼠和菸頭...」男主播灌酒直播 1小時猝死

曾大口吞下「蝌蚪、老鼠和菸頭...」男主播灌酒直播 1小時猝死
罹心血管疾病 慎防跑馬拉松猝死

罹心血管疾病 慎防跑馬拉松猝死

熱門新聞

牙醫師指出，台灣牙醫門診利用率提升，但成年族群洗牙等健保牙醫服務利用率仍低於50%，80歲以上長者更不到4成。（示意圖／ingimage）

「成人半年洗牙」低於5成 醫警告：中風風險恐增6成

2023-12-30 05:22
圖片來源 ／NOW健康

48歲男每天吃維生素D突昏倒 醫師揭露原因

2023-12-29 00:00
張兆志（右）宣布結束6年婚姻。（取材自臉書）

「找不到做父親動力」張兆志宣布離婚 醫分析3大可能原因

2023-12-26 06:30
李善均（右）輕生對影迷造成的衝擊，可透過回顧李的作品，或和其他影迷互相抒發、支持。（取材自X平台）

李善均過世 醫建議影迷2動作抒發難過情緒

2023-12-27 23:07
圖片來源 ／健康醫療網

38歲男確診糖尿病卻拒服藥 直到「視線模糊」才後悔

2023-12-30 00:30
(取材自健康醫療網)

尿尿好多泡泡 是腎功能有問題嗎？

2024-01-01 00:45

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊