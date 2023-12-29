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隱形眼鏡錯誤使用恐失明 盤點6大NG壞習慣

NOW健康 連慧婷／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

隱形眼鏡方便又美觀，讓許多近視或散光的人可以擺脫眼鏡的邊框所束縛，享受清晰的視野。不過，在配戴隱形眼鏡時，也需要注意正確的使用方法和衛生習慣，否則可能會對眼睛造成無法恢復的嚴重傷害，甚至進一步導致失明。那麼配戴隱眼到底有哪些常見NG行為呢？離不開隱眼的你一起筆記下來吧。「Social Lab社群實驗室」本次透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近1年內「配戴隱眼NG行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大隱眼配帶壞習慣。

長時間配戴角膜恐缺水又缺氧 6大戴隱眼NG行為要注意

觀察近1年內網友針對「配戴隱眼NG行為」相關話題討論，可以發現戴著隱眼的狀態下「長時間使用3C產品」是不少網友提到會增加眼睛不適感的行為，像是「戴著隱形眼鏡看電腦一整天，真的很容易乾澀，而且眼睛也會累累的」、「看電腦感覺很疲勞，看東西也有點模糊不清的感覺，很吃力」，其原因是集中注意力在看3C產品螢幕時，會減少眨眼次數，導致淚液快速蒸發，加上隱形眼鏡本來就較易造成眼睛乾澀，如此一來雙重影響，自然就會加重乾眼或眼睛不舒服的症狀。

因此，若是平時工作需要長時間盯著電腦的上班族，仍然建議以配戴眼鏡為主，或是遵守操作電腦40至50分鐘，稍微讓眼睛休息。

而「配戴時間超過8至10小時以上」更是許多人經常犯的NG行為，醫師指出長時間配戴隱形眼鏡容易讓角膜缺水又缺氧，在此不良狀態下，眼球表面可能會出現細小傷口，讓病原體有機會入侵，細菌感染的風險也就隨之上升，嚴重的話可能會造成角膜病變、視力受損。

有人就發文表示，自己某天戴隱眼戴了18小時，不只在拔隱眼時非常難拔，甚至睡覺中途感覺到眼睛不舒服，睜眼後視線白白糊糊的，眼球也很紅，並且眼角充滿白色水狀的分泌物，讓他感到非常恐慌，文章底下吸引留言回覆「角膜應該是受損了，趕快去看醫生」、「拜託不要戴這麼久，超危險」，除了戴隱眼的時間本來就過長，強制摘除更是容易讓角膜受損。網友就推薦無法避免長時間配戴隱形眼鏡的族群，可以選擇矽水膠材質的隱眼，透氧率更佳，減少眼部不適的機會。

隱眼接觸自來水也可能導致細菌感染 出現不適應及早就醫

此外，也要注意避免讓隱形眼鏡「接觸生水或自來水」或戴著「洗澡、泡溫泉、游泳」，這些行為同樣也可能造成細菌感染。儘管自來水有經過過濾、消毒等程序，但水管管線中依舊有微生物孳生的可能，像是棘狀阿米巴原蟲即是以自來水清洗隱眼常見引發的角膜感染症病原；同理，洗澡時的髒水、以及游泳池和溫泉水中的環境細菌，都讓配戴隱眼的眼睛暴露在感染的風險中。

你是隱形眼鏡一族嗎？在戴隱眼時有做過以上的NG行為嗎？透過排行彙整，想要提醒各位遵守正確的配戴方法和保持良好的衛生習慣，定期檢查和更換隱形眼鏡，並且若有發現任何不適或異常時，即時就醫治療。希望讓大家可以在享受隱形眼鏡的便利的同時，保護我們的靈魂之窗。

【本文授權轉載自NOW健康

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