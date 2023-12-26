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喝酒助眠卻失眠？ 醫揭真正主因

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源／健康醫療網
圖片來源／健康醫療網

一位46歲職業婦女工作和家庭兩頭燒，壓力大到頻頻失眠，喝紅酒助眠，越喝越多，睡前要喝下一整瓶才能入睡，凌晨醒來卻又睡不著，因此到醫院身心門診求助。

酒精恐影響睡眠品質 惡性循環失眠更嚴重

台灣澄清醫院中港分院身心門診醫師林靖容解釋，依賴酒精入睡，最好戒除，因為酒精是中樞神經抑制劑，飲酒確實可以縮短入睡時間，讓人誤以為喝酒可以幫助睡眠，實際上，酒精的助眠效果非常短暫，在後半夜反而會增加淺層睡眠和清醒的頻率，醒來又失眠，長期喝酒助眠，恐惡性循環為嚴重的失眠。

就醫尋協助 對症下藥治療為上策

經身心診談後，診斷該婦女因長期失眠及壓力，已出現憂鬱和焦慮症狀，醫師要求該婦女不能再喝酒助眠，改為適當劑量藥物調整情緒及睡眠，並叮嚀要按時回診，依據她的狀況調整藥物及安排心理治療，從生理和心理緩解她的酒精依賴，三個月後，該婦女不但戒除酒精，白天的情緒和專注力也有所改善。

酒精飲料國際列致癌風險 任何程度都不安全

林靖容強調，酒精飲料早已被國際癌症研究機構列為有致癌風險之虞，世界衛生組織亦指出任何程度的飲酒對健康都是不安全的。除了影響肝臟、心臟、腸胃、腦等器官，罹患癌症的機率也會大大增加，也可能會出現憂鬱、妄想、幻覺、認知功能退化等精神疾病。

失眠原因多 依賴酒精非正解

林靖容提醒，不要深信睡前喝酒可以幫助睡眠、解決失眠，失眠的原因很多，包括偶發性失眠、精神壓力、身體疾病、服用藥物等，喝酒無法解決失眠問題，應及早求醫，找出睡眠障礙源頭，才能解決失眠困擾。


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60325

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

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