我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

喝紅酒助眠？ 醫：反增罹癌風險

黃寅
酒雖能助眠，但長期倚賴會有嚴重副作用。（取材自pixabay）
酒雖能助眠，但長期倚賴會有嚴重副作用。（取材自pixabay）

46歲職業婦女工作和家庭兩頭燒，壓力大到頻頻失眠，喝紅酒助眠，愈喝愈多，睡前要喝下一整瓶才能入睡，凌晨醒來卻又睡不著。醫師說，依賴酒精入睡，會改變睡眠結構，縮短深層睡眠的時間，打亂正常睡眠週期，喝酒助眠恐適得其反，愈喝愈失眠，應及早求醫，找出失眠原因，對症治療。

這位婦人把喝紅酒當做助眠入睡解方，已是10幾年來的習慣，剛開始只喝一杯紅酒，後來愈喝愈多，紅酒一整箱買，要喝上一整瓶才能入睡，先生笑她像酒鬼。但她還是不能不喝，不喝酒就完全睡不著；不喝失眠，喝了凌晨醒來也失眠。

台灣澄清醫院中港院區身心門診醫師林靖容說，酒精是中樞神經抑制劑，飲酒確實可以縮短入睡時間，讓人誤以為喝酒可以幫助睡眠，實際上，酒精的助眠效果非常短暫，在後半夜反而會增加淺層睡眠和清醒的頻率，醒來又失眠，長期喝酒助眠，恐惡性循環為嚴重的失眠。

經身心診談後，診斷該婦人因長期失眠及壓力，已出現憂鬱和焦慮症狀，林靖容要求她不能再喝酒助眠，改為適當劑量藥物調整情緒及睡眠，並叮嚀要按時回診。這期間也依據她的狀況調整藥物及安排心理治療，從生理和心理緩解她的酒精依賴。三個月後，婦人不但戒除酒精，白天的情緒和專注力也有所改善。

林靖容說，酒精飲料早已被國際癌症研究機構列為有致癌風險之虞，世界衛生組織亦指出任何程度的飲酒對健康都是不安全的。除了影響肝臟、心臟、腸胃、腦等器官，罹患癌症的機率也會大大增加，也可能會出現憂鬱、妄想、幻覺、認知功能退化等精神疾病。

她提醒，不要深信睡前喝酒可以幫助睡眠、解決失眠。失眠的原因很多，包括偶發性失眠、精神壓力、身體疾病、服用藥物等，喝酒無法解決失眠問題，應及早求醫，找出睡眠障礙源頭，才能解決失眠困擾。

失眠 癌症 致癌

上一則

隱形眼鏡錯誤使用恐失明 盤點6大NG壞習慣

下一則

耳朵癢別亂挖 醫師警告：小心傷耳道、發炎

延伸閱讀

揭開「解酒產品」神秘面紗 真能速解酒精、千杯不醉？

揭開「解酒產品」神秘面紗 真能速解酒精、千杯不醉？
睡不好別再吃安眠藥了？醫師：先改善兩件事

睡不好別再吃安眠藥了？醫師：先改善兩件事
婦人喝酒助眠卻罹憂鬱和焦慮 醫：找出睡眠障礙源頭

婦人喝酒助眠卻罹憂鬱和焦慮 醫：找出睡眠障礙源頭
安眠藥擔心吃一輩子？你可以有更安心的選擇

安眠藥擔心吃一輩子？你可以有更安心的選擇

熱門新聞

張兆志（右）宣布結束6年婚姻。（取材自臉書）

「找不到做父親動力」張兆志宣布離婚 醫分析3大可能原因

2023-12-26 06:30
12月22日冬至，不少民眾會選擇在這天吃湯圓轉運。(本報資料照片)

22日吃湯圓 譚敦慈祝福冬至圓滿並建議搭配一種水果

2023-12-22 04:00
精神科醫師指出，天氣冷也是情緒不穩的好發期。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

天氣冷情緒不穩、懶得動 醫建議補充3大類食物：適度放空也可以

2023-12-24 17:31
高醫重症加護醫學中心主任許超群。（聯合報系資料照片）

壯男罹流感發病3天即呼吸衰竭 醫籲注意4危險徵兆

2023-12-24 17:58
圖片來源 ／健康醫療網

糖友避免血糖失控 進食順序有技巧

2023-12-25 00:30
李善均（右）輕生對影迷造成的衝擊，可透過回顧李的作品，或和其他影迷互相抒發、支持。（取材自X平台）

李善均過世 醫建議影迷2動作抒發難過情緒

2023-12-27 23:07

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死