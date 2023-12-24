圖片來源 ／健康醫療網

低溫 急凍，寒流冷空氣來襲，冬季進補成了民眾必備的行程之一。在傳統的藥膳湯裡，多半加入數種中藥材燉煮，形成濃郁且帶有深色的湯頭。台灣藥師公會中藥委員會推薦新的進補藥膳「黃金蟲草羊肉湯」，燉煮出清湯底的一道藥膳，顛覆傳統藥膳味道厚重印象，提供民眾冬季進補的新選擇。

黃金蟲草羊肉湯（3-4人份）

▲「黃金蟲草羊肉湯」燉煮出清湯風味，顛覆傳統藥膳味道厚重印象。（藥師公會中藥委員會提供）

藥材：

黃金蟲草、當歸、黃耆、黨蔘、玉竹、枸杞、大棗（或紅棗）、生薑，每種食材各5錢到1兩。

食材：

羊肉半斤、玉米與高麗菜適量

調味料：

米酒與鹽適量

藥師公會中藥發展委員會副主委王儀絜表示，冬季手腳冰冷的原因，通常是心臟功能或血液循環發生問題所導致，中藥對於手腳冰冷調養，重在補氣、補血，使全身血液循環順暢，藥膳中的黃耆與黨參用於補氣、當歸用於補血，羊肉性味甘溫，可補虛勞、養精血，素食者可去羊肉塊用腐竹取代；此道料理亦可使用電鍋，作法是將藥食材放內鍋，外鍋加入2-3杯水，蒸煮至開關跳起即可；若身體正處在急性發炎狀態者，不建議食用。

中藥足浴 腳也吃補

▲▼足浴常用藥材多具有活血化瘀、溫熱助陽功效，以促進全身氣血循環為主。（藥師公會中藥委員會提供）

除藥膳外，泡腳也是維持身體溫暖的方式之一，俗話說「人老、腳先老」，因為雙腳是人體下肢部位、也是身體的末梢，是血液循環較差的地方，中藥發展委員會主委黃世勳提醒，雙腳是身體的末梢，屬於血液循環較差的地方，如何維持其循環順暢、使筋骨強健、防止摔倒，也是銀髮族的重要保健課題。

足浴常用藥材多具有活血化瘀、溫熱助陽功效，以促進全身氣血循環為主。簡效的泡腳方，可以桂枝、雞血藤、艾葉、乾薑各5錢，將所有藥材打碎後入布袋，放入鍋中加水煮沸，待溫度降到適溫後泡腳，以手指輕觸溫熱不燙為原則，浸泡15至20分鐘，建議睡前泡腳最適當，泡腳後建議擦乾，穿上防滑保暖鞋襪。

而冬季癢也困擾著許多民眾，冬季癢就是「缺脂性皮膚炎」，因溫度降低，導致血管緊縮讓皮膚含水量下降，使肌膚的保濕度不足，同時低溫導致汗腺分泌較少，而空氣濕度下降，就形成肌膚表面的乾燥。除了擦拭乳液保養品，也要注意洗澡時的水溫不要太高，常見的使用藥物為保濕乳膏、油性類固醇藥膏，中藥的話有紫雲膏滋潤修復皮膚，症狀明顯者有口服抗組織胺藥物。

【本文授權轉載自健康醫療網冷尬凍未條！ 新吃法「黃金蟲草羊肉爐」9款中藥補氣血】