糖友避免血糖失控 進食順序有技巧

圖片來源 ／健康醫療網

時值冬至將屆，許多民眾習慣進補禦寒，加上年終聚會旺季，大宴小酌應酬不斷，難免過度攝取高糖和高油脂食物。醫師提醒，有糖尿病史的患者，應多注意餐食份量和用餐細節，以免血糖失控飆升引發嚴重的併發症 。

糖友三餐定時定量 進食順序由蔬菜及肉類開始

台灣台北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科醫師潘立昕提到，糖尿病患者在年節、宴飲期間的飲食，三餐要定時定量，應以蒸煮、滷、清燉或燒烤的方式烹調食物，肉類須去皮，以減少油脂攝取，每餐還要增加非澱粉類蔬菜及膳食纖維的攝取量，以纖維量較多的糙米飯、五穀飯或紫米飯取代白飯，飯以不超過一碗為原則，若有進食澱粉類蔬菜，當餐飯量則須減半。

進食的順序也會影響血糖上升的速度，如果可以，建議由蔬菜及肉類開始進食，最後進食澱粉類，同時放慢用餐速度。在食用水果方面，建議以碗盛裝，裝到八分滿為一份水果量，每日攝取建議不超過兩份，而且兩份水果須分散於一天內不同時間吃完；有關乳製品的食用，則建議一天飲用不要超過360至480c.c.，可搭配燕麥或其他穀類製品，但必須注意榖類製品不可泡太爛以免造成血糖飆升。

避免飲酒 適量淺酌留意這些

在飲酒方面，建議盡量避免飲酒以免血脂肪升高，若為應酬所需，則須隨餐適量淺酌，不要過量或空腹飲酒。潘立昕也提醒，飯後一小時左右可以從事有氧運動，如游泳、快走、慢跑、騎自行車、瑜珈、打太極拳等等，持續30分鐘以上，可有效的降低餐後血糖與血脂肪。

糖尿病酮酸中毒 口渴、尿多、體重減輕與氣促

潘立昕說明，曾有位51歲的男性和朋友一起吃大餐之後，突然發生嚴重的腹痛，伴隨著噁心和嘔吐而前往急診就醫。檢查後發現血糖、血脂肪及胰臟指數皆嚴重升高，血液呈現酸化現象且驗出酮體，診斷為急性胰臟炎併發糖尿病酮酸中毒，以及嚴重高血脂。

潘立昕解釋，即便糖尿病患者已規則服藥，若進食過量，仍可能誘發高血糖，血糖太高將加重胰島素抗性，造成血脂肪上升，若血脂肪上升幅度過高就有可能引起急性胰臟炎，而急性胰臟炎又會加劇血糖升高，進一步演變成糖尿病酮酸中毒。急性胰臟炎的症狀為飽餐後上腹部劇痛，疼痛可能會輻射到背部，同時伴有噁心、嘔吐，而糖尿病酮酸中毒的表現則再包含口渴、尿多、體重減輕與氣促。

【本文授權轉載自健康醫療網糖友聚餐先吃「這個」 避免血糖失控誘發嚴重併發症】