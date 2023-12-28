感覺手麻 大多神經傳導問題 也要留意中風可能

手麻的成因複雜，可能因脊椎退化病變、手腕神經受擠壓，或周邊血管阻塞引起。（本報資料照片）

手麻原因百百種，有些人長期姿勢不良，或是長時間固定同一動作，都有可能會造成手麻；較嚴重的，可能是腦部出現問題的急性中風 ，或是多發性神經炎等。若發生手麻狀況，盡早就醫，讓醫師檢查是否有其他併發狀況，了解病因才能改善緩解。

台灣台中亞洲大學附屬醫院副院長、神經外科主任林志隆說，手麻的成因複雜，可能因脊椎退化病變、手腕神經受擠壓，或周邊血管阻塞引起，也可能因患有自體免疫相關疾病造成。若是急性手腳麻木，也不排除是腦中風、血栓的前兆。

感覺針在刺、螞蟻在爬

也要留意中風可能桃園聯新國際醫院助理副院長、神經內科主任陳右緯表示，「麻」其實並非一個非常明確的形容詞，是一種感覺上的異常抱怨，有的人認為痠、痛，或是感覺有針在刺、螞蟻在爬，都是麻的感覺。

所以依症狀學來看，病人的描述就會包含很多意思，通常會先問患者手麻的狀況是自發性或是摸東西感覺怪怪的，從部位、疼痛程度、何時發生、做哪些動作容易發生來判斷，因為可能身體其他部位也有麻的情形，只是相對輕微，病患自己並未發現。

林志隆說，手麻有可能是腦部病變壓迫到神經造成，也有可能是頸椎出了問題引起，但一般都屬神經傳導的問題。他形容，就像高速公路一樣，哪一段堵塞了，就會影響到以下的神經病變造成麻的現象。但是也有可能是局部的神經壓迫造成，就像有人騎機車長時間握手把，因手上的正中神經受到壓迫，而產生手掌麻的現象，最常見的就是腕隧道症候群。

頸椎退化初期 上肢麻痺

他舉例，長期低頭會使得脊椎在不正常受力之下，因頸椎椎間盤及關節 面退化引起「頸椎退化性病變」，會衍生骨刺形成、肌肉痠痛，以及因椎間盤突出壓迫神經，引起手臂麻痛無力。此病一開始沒有太明顯的病徵，初期可能只感受到頸部不適以及上肢麻痺，很容易會被認為只是肩頸肌肉及韌帶發炎。

但到了中後期，則可能會出現四肢、頭、頸、肩部疼痛、無力等症狀加劇，甚至會有溫度改變的感覺，嚴重者會造成頸段以及胸段的神經損害，導致終生行動受到限制，因此若患者出現劇痛、四肢嚴重無力，都必須立刻開刀。

林志隆提醒，3C科技時代越來越多低頭族，長時間低頭會讓頸椎承受壓力變大，若是發現脖子疼痛、手麻等症狀久久未癒，而且範圍有變大的現象，則要注意是否有可能源於脊椎或神經方面的問題，務必盡快就醫檢查。

辨慢性或急性 釐清原因

除了神經狀況外，還有可能是血液循環不好造成，陳右緯指出，血液循環不好會有手腳冰冷、冬天洗手沖冰水會發紫等現象，若以腦部來說，就要進一步檢查腦幹及頸椎周邊神經有無異常，再看看是不是有合併肌肉血管的問題。神經學檢查會利用扣診槌來檢查神經反射是否出現異常；若是長期姿勢不良所造成的問題，也會檢查是否因周邊韌帶肥厚形成壓迫。

陳右緯表示，第一時間病人告知手麻後，會先了解症狀為何，進一步釐清原因，再做其他相關檢查，必要時會同其他科醫師一同了解。大部分來看診民眾，通常都是已經有狀況一陣子，不過並未造成生活上很大不便，或是自行去外面推拿、熱敷等，無法解決才來就診。但還是建議若真的有發現不適情形，盡快就醫了解病根復原狀況最好。

陳右緯說，除了慢性問題，有些麻的狀況可能是急性的，像是急診室常見的，通常是中風的狀況，或是原本手麻只侷限在手指，但很迅速地蔓延到下臂、上臂，範圍一直擴大，這些情形也務必要注意。

肩頸痠痛多與姿勢不良有關，醫師建議，坐姿應挺拔，電腦螢幕與眼睛角度盡量保持15度上下，避免仰頭或低頭、駝背。（本報資料照片）

避免手麻 先改善姿勢

也要留意中風可能台中誠信物理治療所物理治療師陳信瑋說，民眾有肩頸痠痛，原因大都和長時間坐著打電腦等姿勢不良有關，並因頭部前傾，變成烏龜頸、駝背、圓肩。

要改善這些情況，除了改善工作環境，也可以做收下巴、擴胸和頸部伸展運動，讓頸部負擔變小，肌肉得以放鬆，改善肩頸不適，也能避免因姿勢不良導致神經受壓迫而造成的手麻不適。

醫師提醒，平時要注意電腦打字姿勢是否讓手腕能釋放壓力，或是長期低頭、睡覺時頸椎是否有足夠支撐，若發現異常盡速就醫能愈快得到緩解。