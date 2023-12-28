我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

感覺手麻 大多神經傳導問題 也要留意中風可能

黃寅、翁唯真
手麻的成因複雜，可能因脊椎退化病變、手腕神經受擠壓，或周邊血管阻塞引起。（本報資料照片）
手麻的成因複雜，可能因脊椎退化病變、手腕神經受擠壓，或周邊血管阻塞引起。（本報資料照片）

手麻原因百百種，有些人長期姿勢不良，或是長時間固定同一動作，都有可能會造成手麻；較嚴重的，可能是腦部出現問題的急性中風，或是多發性神經炎等。若發生手麻狀況，盡早就醫，讓醫師檢查是否有其他併發狀況，了解病因才能改善緩解。

台灣台中亞洲大學附屬醫院副院長、神經外科主任林志隆說，手麻的成因複雜，可能因脊椎退化病變、手腕神經受擠壓，或周邊血管阻塞引起，也可能因患有自體免疫相關疾病造成。若是急性手腳麻木，也不排除是腦中風、血栓的前兆。

感覺針在刺、螞蟻在爬

也要留意中風可能桃園聯新國際醫院助理副院長、神經內科主任陳右緯表示，「麻」其實並非一個非常明確的形容詞，是一種感覺上的異常抱怨，有的人認為痠、痛，或是感覺有針在刺、螞蟻在爬，都是麻的感覺。

所以依症狀學來看，病人的描述就會包含很多意思，通常會先問患者手麻的狀況是自發性或是摸東西感覺怪怪的，從部位、疼痛程度、何時發生、做哪些動作容易發生來判斷，因為可能身體其他部位也有麻的情形，只是相對輕微，病患自己並未發現。

林志隆說，手麻有可能是腦部病變壓迫到神經造成，也有可能是頸椎出了問題引起，但一般都屬神經傳導的問題。他形容，就像高速公路一樣，哪一段堵塞了，就會影響到以下的神經病變造成麻的現象。但是也有可能是局部的神經壓迫造成，就像有人騎機車長時間握手把，因手上的正中神經受到壓迫，而產生手掌麻的現象，最常見的就是腕隧道症候群。

頸椎退化初期 上肢麻痺

他舉例，長期低頭會使得脊椎在不正常受力之下，因頸椎椎間盤及關節面退化引起「頸椎退化性病變」，會衍生骨刺形成、肌肉痠痛，以及因椎間盤突出壓迫神經，引起手臂麻痛無力。此病一開始沒有太明顯的病徵，初期可能只感受到頸部不適以及上肢麻痺，很容易會被認為只是肩頸肌肉及韌帶發炎。

但到了中後期，則可能會出現四肢、頭、頸、肩部疼痛、無力等症狀加劇，甚至會有溫度改變的感覺，嚴重者會造成頸段以及胸段的神經損害，導致終生行動受到限制，因此若患者出現劇痛、四肢嚴重無力，都必須立刻開刀。

林志隆提醒，3C科技時代越來越多低頭族，長時間低頭會讓頸椎承受壓力變大，若是發現脖子疼痛、手麻等症狀久久未癒，而且範圍有變大的現象，則要注意是否有可能源於脊椎或神經方面的問題，務必盡快就醫檢查。

辨慢性或急性 釐清原因

除了神經狀況外，還有可能是血液循環不好造成，陳右緯指出，血液循環不好會有手腳冰冷、冬天洗手沖冰水會發紫等現象，若以腦部來說，就要進一步檢查腦幹及頸椎周邊神經有無異常，再看看是不是有合併肌肉血管的問題。神經學檢查會利用扣診槌來檢查神經反射是否出現異常；若是長期姿勢不良所造成的問題，也會檢查是否因周邊韌帶肥厚形成壓迫。

陳右緯表示，第一時間病人告知手麻後，會先了解症狀為何，進一步釐清原因，再做其他相關檢查，必要時會同其他科醫師一同了解。大部分來看診民眾，通常都是已經有狀況一陣子，不過並未造成生活上很大不便，或是自行去外面推拿、熱敷等，無法解決才來就診。但還是建議若真的有發現不適情形，盡快就醫了解病根復原狀況最好。

陳右緯說，除了慢性問題，有些麻的狀況可能是急性的，像是急診室常見的，通常是中風的狀況，或是原本手麻只侷限在手指，但很迅速地蔓延到下臂、上臂，範圍一直擴大，這些情形也務必要注意。

肩頸痠痛多與姿勢不良有關，醫師建議，坐姿應挺拔，電腦螢幕與眼睛角度盡量保持15度...
肩頸痠痛多與姿勢不良有關，醫師建議，坐姿應挺拔，電腦螢幕與眼睛角度盡量保持15度上下，避免仰頭或低頭、駝背。（本報資料照片）

避免手麻 先改善姿勢

也要留意中風可能台中誠信物理治療所物理治療師陳信瑋說，民眾有肩頸痠痛，原因大都和長時間坐著打電腦等姿勢不良有關，並因頭部前傾，變成烏龜頸、駝背、圓肩。

要改善這些情況，除了改善工作環境，也可以做收下巴、擴胸和頸部伸展運動，讓頸部負擔變小，肌肉得以放鬆，改善肩頸不適，也能避免因姿勢不良導致神經受壓迫而造成的手麻不適。

醫師提醒，平時要注意電腦打字姿勢是否讓手腕能釋放壓力，或是長期低頭、睡覺時頸椎是否有足夠支撐，若發現異常盡速就醫能愈快得到緩解。

中風 關節

上一則

她戴隱形眼鏡每天長達10小時 罹乾眼症雙眼視力只剩0.6

延伸閱讀

醫藥／用電腦姿勢不良 頸椎小面關節疼痛

醫藥／用電腦姿勢不良 頸椎小面關節疼痛
醫藥百科／中風後腦傷後遺症 醫憂心：過半憂鬱

醫藥百科／中風後腦傷後遺症 醫憂心：過半憂鬱
中年男三年中風四次 竟是心房顫動惹禍

中年男三年中風四次 竟是心房顫動惹禍
秋冬防中風 留意4病徵搶時間

秋冬防中風 留意4病徵搶時間

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

家人發生急性腦中風 醫教你「怎麼做」把握治療先機

2023-12-20 23:00
張兆志（右）宣布結束6年婚姻。（取材自臉書）

「找不到做父親動力」張兆志宣布離婚 醫分析3大可能原因

2023-12-26 06:30
12月22日冬至，不少民眾會選擇在這天吃湯圓轉運。(本報資料照片)

22日吃湯圓 譚敦慈祝福冬至圓滿並建議搭配一種水果

2023-12-22 04:00
精神科醫師指出，天氣冷也是情緒不穩的好發期。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

天氣冷情緒不穩、懶得動 醫建議補充3大類食物：適度放空也可以

2023-12-24 17:31
高醫重症加護醫學中心主任許超群。（聯合報系資料照片）

壯男罹流感發病3天即呼吸衰竭 醫籲注意4危險徵兆

2023-12-24 17:58
（圖：NOW健康提供）

抽筋痛到哭...6大原因先釐清 懂預防會舒緩才能自救

2023-12-21 00:30

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」
不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令