防腕隧道症候群 用滑鼠時手腕墊高

電腦族拿滑鼠最好在手腕部墊高。（本報資料照片）

手麻最常見的原因莫過於腕隧道症候群。復健科醫師說，腕隧道症候群是指正中神經行經手腕時，被周圍腫脹增厚的肌腱軟組織等擠壓，造成神經支配的大拇指、食指、中指以及無名指有麻刺針扎感，嚴重時甚至會延伸至掌面、手背、手腕處。

手腕重複同一動作所致

台灣桃園聯新國際醫院助理副院長、神經內科主任陳右緯表示，腕隧道症候群主要是手腕頻繁重複同一動作或姿勢，像打電腦、使用滑鼠、拉小提琴、加工廠作業員等，因為手腕上的正中神經不斷摩擦，而周邊韌帶又肥厚，就容易壓迫到神經。

台灣台中亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟說，民眾若是慣用手過度操勞，容易造成腕隧道症候群發作，有患者就診時苦惱地訴說，只要使用右手腕工作，就會有一股麻刺感，握鍋鏟、騎機車時症狀更是嚴重，不僅影響到工作，就連晚上也會因為疼痛而睡不好，讓她相當困擾。

他說，由於手腕的慣性屈曲，晚上會更加痠痛麻木，但手指活動一陣子後就會稍微緩解。不過，若沒有妥善治療，疼痛感會牽連到手臂，手指靈活度也連帶會受到影響，甚至大拇指內側的肌肉，會萎縮而變得扁平。

可藥物、物理治療

腕隧道症候群若症狀輕微，徐瑋璟說，可以使用口服藥物，搭配物理治療、穿戴副木，加上適當的伸展運動等方法緩解；若麻刺扎針感已經影響日常工作或睡眠，便會建議接受超音波神經解套注射，透過注射葡萄糖溶液將神經周圍沾黏擠壓處打開後，經過三次療程便大幅緩解症狀，改善生活品質，晚上睡覺也能一夜好眠。

陳右緯指出，通常及早發現並治療，都能大大改善，但常常需要提醒病患，就算疼痛緩解，也要改善自己的姿勢，避免不斷復發。使用電腦可在手腕下墊東西，讓手臂一同分擔壓力，不會只集中在手腕或肩膀。而電腦螢幕也可放置在雙眼平視的位置，避免一直低頭造成頸椎壓力，衍生出其他問題。

三高 者須提高警覺

除了常見的腕隧道症候群，周邊動脈阻塞也會引起手麻、感覺異常。一名婦人因罹患三高，需洗腎治療，一年前曾因腳痛就醫，後來每當休息時，手指就感到異常疼痛、麻木、感覺異常，雙手膚色漸漸發黑、變得冰冷，且疼痛頻率增高，才趕緊赴醫院治療。

亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任張育晟檢查發現，患者的血液循環差，造成血液供應遠端組織的養分和氧氣不足，手指才會出現發黑疼痛的症狀，也就是「周邊動脈阻塞」，建議使用氣球 擴張或置放支架打通狹窄和阻塞的血管，大幅改善疼痛感，也能減少對止痛藥的依賴。

他提醒抽菸、有三高或心血管疾病 的民眾，應特別留意四肢的變化，若出現缺血性疼痛、感覺異常、溫度改變等症狀，初期可透過藥物治療；但若已出現休息痛、肢體末梢發黑，卻又延誤治療，恐會增加治療及恢復上的困難，不可不慎。

維生素B群改善手麻

亞洲大學附屬醫院營養師劉彥均建議，維生素B群具有調節新陳代謝、維持皮膚和肌肉健康、增進免疫系統和神經系統功能等優點，對周邊神經病變如脊椎神經根壓迫、腕隧道症候群、糖尿病周邊神經病變等造成的痠痛具有改善效果。