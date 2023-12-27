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養生保健／避免半夜抽筋 睡前做緩和伸展運動

記者沈能元／報導
運動過度導致肌肉損傷、疲勞，增加抽筋風險。（本報資料照片）
運動過度導致肌肉損傷、疲勞，增加抽筋風險。（本報資料照片）

現代人長期姿勢不良、缺乏運動，全身肌肉緊繃，常出現抽筋問題，抽筋往往來得又快又猛，十分疼痛。

大家最想知道，抽筋時要如何做，才能快速紓解疼痛，恢復活動力？新光醫院復健科主治醫師陳亭安說，抽筋好發部位在小腿、大腿、肩膀、上背部等處肌肉，症狀多為肌肉突然緊繃、疼痛，不能活動。一旦發生抽筋，可以進行不同的伸展、緩解動作，解除肌肉緊繃、疼痛。

5個部位最常抽筋

以下是常抽筋的五個部位，及其緩解方式：

1.小腿後側抽筋

先按摩緩解疼痛，坐在地板上，雙腳伸直，將發生抽筋那隻腳的腳板，朝身體的方向彎曲，以利伸展小腿後側肌肉。每次伸展停留20秒，再回到原先位置休息20秒，如此進行3至4個循環。

2.大腿前側抽筋

如右大腿前側的股四頭肌等肌肉抽筋，可以用左腳單腳站立，並將右小腿往身體後方伸展，用右手抓住右腳腳踝，讓右腳膝蓋彎曲，盡量讓右腳跟碰到右側臀部，達到伸展大腿前側肌肉的效果。每次伸展同樣停留20秒，再回到原先位置休息20秒，如此共3至4個循環。

3.大腿後側抽筋

先按摩緩解疼痛，坐在地板上，雙腳伸直，將發生抽筋那隻腳的腳板，朝身體的方向進行彎曲，再配合身體往前彎，用手去扳腳板，以利伸展大腿後側肌肉。每次伸展停留20秒，再回到原先位置休息20秒，如此進行3至4個循環。

4.肩膀抽筋

如右側肩膀抽筋，先將右手臂往前伸直，並往左側肩膀移動，這時左手上手臂，在右手手肘外側施加壓力，讓右手手臂更靠近左胸口，做出類似「大象鼻」的動作。每次伸展停留20秒，再回到原先位置休息20秒，如此共3至4個循環，緩解右側肩膀抽筋。反之亦然。

5.上背部抽筋

可以做出類似在古代跪拜皇帝的姿勢，首先是雙膝跪地，臀部坐在雙腳的腳跟上，這時上半身往前伸展，將雙手手掌放在地板上，並盡量往前延伸，肩膀往下壓，讓背部肌肉感覺到伸展、紓解壓力。每次伸展停留20秒，再回到原先位置休息20秒，如此共3至4個循環。

重量訓練時，胸肌抽筋怎麼辦？

國泰醫院復健科主任塗雅雯表示，除小腿、上背部等處肌肉容易抽筋外，許多人會從事胸肌重量訓練，如果運動過度、訓練過重，也容易增加胸肌抽筋的機會，而胸肌的抽筋，常與肩膀的旋轉肌有關，一旦合併有錯誤姿勢時，就容易發生。胸肌抽筋時，應立即進行按摩，並藉由反方向的伸展，拉長肌肉緩解抽筋，尤其伸展動作一定要輕柔，不可以過度用力，以防肌纖維拉扯受到二次傷害。

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