冬天過敏鼻水狂流？「三九貼」改善過敏體質

（取材自NOW健康）

在流感 、新冠肺炎 、肺炎黴漿菌 等多種病毒流行，民眾是否可透過中醫方法保健，達到預防這些疾病。台灣嘉義大林慈濟醫院中醫部李杭哲醫師指出，特定人群，如容易感冒、有呼吸道問題、體質虛寒、手腳冰冷及過敏體質者，可利用每年1次三九天的機會，藉由「三九貼」改善體質症狀，增強抵抗力，以預防疾病發生。

中醫學基於《黃帝內經》的基礎，強調人與自然間的和諧，符合四季的節氣變化。當秋冬季節降溫時，過敏體質的人可能會經歷噴嚏、流鼻水等連續的呼吸道問題，或者總是一直擤鼻涕，用掉大量的面紙。此外，鼻塞、眼睛搔癢、呼吸道症狀也常接踵而至。

每年冬至後的9天為「初九」（12月28日至12月30日）、「二九」（1月8日至1月10日）和「三九」（1月17日至1月19日）。而中醫以「夏養三伏，冬補三九」的理論，認為冬季的三九天日是1個重要的養生時機，透過溫熱的中藥敷貼，如細辛、延胡索、白芥子等，能夠提振體內陽氣，驅散寒邪，提高人體的抗病能力，減輕季節過敏症狀。

▲透過溫熱的中藥敷貼，如細辛、延胡索、白芥子等，能夠提振體內陽氣，驅散寒邪， 提高人體的抗病能力，減輕季節過敏症狀。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

三九貼是1種天灸療法，使用溫和的中藥敷貼在特定的穴位上，以提高人體的抗病能力。對於已經在夏天接受過「三伏貼」治療的人，建議繼續接受「三九貼」治療，以延續治療效果，有助延續三伏貼的療效。

李醫師提醒，在接受藥物敷貼期間要避免激烈運動，不要食用生冷刺激性食物，也不要泡冷水。最佳敷貼時間為2至3小時，不應過久，敷貼期間皮膚輕微紅癢疹屬於正常現象，但若出現嚴重水泡過敏者應立即去除。此外，若為孕婦、1歲以下嬰兒、有嚴重心肺疾病者、皮膚有傷口、急性感冒發燒、咽痛、體質屬於燥熱者，以及正處在流感、新冠肺炎、肺炎黴漿菌發作期的患者，皆不建議接受穴位敷貼療法。

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