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壓力睡不著覺？調整消化道機能有助舒眠

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一位5旬家庭主婦生活壓力大、長期營養不良、內分泌失調，夜夜難眠，服用安眠藥長達8年，最近更出現脹氣與胃食道逆流，導致半夜經常醒來後就睡不著！台灣知名藥師周雅楹表示，9成腸胃道疾病患者都睡不好，若長期睡眠不足，恐造成身心健康危害。根據近年科學界新興的「腦腸軸」理論，當腸道菌相平衡，就能夠讓代謝、神經與免疫更完善。她建議主婦攝取專利益生菌，改善腸胃道機能，終於能一夜好眠。

周雅楹藥師分享，三明治族群壓力源主要在於工作壓力、家庭事務責任，接送小孩也很考驗時間管理，與長輩易有教養衝突都會造成生活不平衡，這些都會干擾睡眠。不僅如此，腸胃道疾病患者高達9成都睡不好。壓力一旦演變成慢性焦慮，對睡眠的影響包括入睡困難、夜間醒來後難以再次入睡、夢靨症狀、睡眠不深，無法達到身體所需的恢復效果。

不只能改善腸道健康　益生菌還有新興好處

「三明治族群」蠟燭兩頭燒！面對工作壓力與養育家庭的焦慮，女性容易增加自身壓力、帶給小孩壓力。男性也有類似狀況，雖然能較快入睡，但隔日精神未必好，恐因深層睡眠不夠及睡眠品質不佳所致。尤其升學期的孩子更會因家人及考試壓力而出現慢性焦慮狀況、影響學業。親子都情緒纏身，睡眠品質大受影響！家長要如何為自己與孩子解決睡眠障礙呢？ 專利益生菌有望成為解開困境的關鍵。

周雅楹藥師說明，目前治療失眠的方式包括心理治療，如認知行為療法（CBT）能夠協助解決源頭問題、藥物治療與改善生活習慣。民眾若擔心服用安眠藥成癮，可攝取能夠改善睡眠的營養素，例如益生菌、益生菌發酵粉、γ-胺基丁酸（GABA）、鈣、鎂、維生素群如B2、B6、B12。針對兒少失眠，建議攝取鈣、鎂或是富含色胺酸的食物，如牛奶、香蕉，可提升血清素讓人愉悅，若嚴重失眠者仍需就醫，醫師會依孩子狀態評估治療方式，她也呼籲家長別給予升學期的孩子過高期望，以免造成孩子情緒壓力。

壓力與腸道健康、睡眠障礙環環相扣，解開失眠關鍵在於「腦腸軸」。雅楹藥師提及近年研究發現，除了大腦，全身第2個擁有最多神經元的器官就是腸道神經系統，它也能思考、有感覺、表達情緒。此外，腸道也負責分泌體內需要的95%血清素及50%多巴胺，因此，維持腸道健康有助於讓人心情愉悅與放鬆。適當的攝取專利益生菌與益萃質 ，能夠提升腸胃抵抗力，透過調節腸腦軸影響神經傳遞和免疫功能，幫助入睡，提升睡眠品質，且成分相當安全，並無禁忌症，沒有限制特定族群不適合服用。

「充足的休息是健康之本」，雅楹藥師最後提醒民眾維持良好生活習慣幫助入睡，白天交感神經活絡、晚上轉成副交感神經的運作，傍晚4-6點是切換時間，建議民眾避免跑步等激烈運動或是燒腦工作，可藉由拉筋等活動放鬆身心。另外睡前也可泡澡、聽音樂、調暗燈光，每人每天應睡滿6-8小時，搭配攝取機能保健食品為身體施加肥料，治療失眠才能事半功倍。

資料來源：健康醫療網

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