冬至益氣養生 中醫教食補1料理、按壓3穴位

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冬至是24節氣之第22個節氣、8大天象類節氣之1，與夏至相反，是北半球1年中白晝最短之日，晝最短，夜最長，自古將冬至視為嚴冬來臨，人們在此時節休養進補恢復生息，除了準備過年的食物禮品外，習俗也會在冬至日吃湯圓，象徵圓滿及豐碩的1年。

冬至養生可以吃什麼？ 中醫師推1料理助你補氣養血

中醫師周大翔表示，中醫傳統的陰陽五行理論中，冬至是陰消陽長轉化的關鍵節氣，乃陽氣開始逐漸旺盛之始，因此冬至養生除了「養」外，中醫更強調「轉化」，尤其陽氣是否能在體內順利轉化將會決定明年季節轉春天以後身體狀態好壞。

許多天氣轉換後出現的疾病，如過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、季節轉換性睡眠障礙等，都可以透過中醫養生概念的「冬至調養」來強化免疫系統及自律神經系統的穩定性，避免季節轉換性的失衡疾病在轉春天後頻頻發作。周大翔提供冬至養生湯所需的材料與步驟，不妨可在家跟著步驟一起製作，透過簡單養生藥燉，便可以達到溫腎藏精之效：

▸所需藥材：人參鬚5g、何首烏8g、玉竹5g、黨參5g、晉耆10g、枸杞6g、肉桂3g，以及黑棗6至8顆。 ▸料理步驟：上述藥材預先浸泡30分鐘，搭配大雞腿肉或半隻雞，再將雞肉汆燙過後，放入浸泡的藥材及藥材湯汁中，大火至滾後，以小火慢煮20至40分鐘即可停火，停火後可視個人口味稍微酌加鹽調味。

藥方主要透過補氣、溫腎養血，來調理身體進入嚴寒的冬至節氣，而溫腎藏精則需透過黨參、黃耆、人參鬚補脾胃氣，搭配何首烏養血通絡。雞肉內含的養分，則可以提供脾胃運化所需精微物質原料，轉化形成滋補腎氣材料及動能。

天冷按摩3穴道 可協助維持氣血循環、穩定免疫系統

在這個寒冷的冬至節氣，除了可以喝養生湯，達到補氣與禦寒的效果，也可按摩以下3個穴位：

不只食補 把握冬至敷貼三九貼還能調整體質

周大翔表示，冬至養身強調「溫養」與「轉化」，透過暖脾胃及深度睡眠來溫養儲藏腎氣，而儲藏的腎精腎氣則能在春天氣機升發之時，轉化為身體有用的能量形成免疫力，部分可供應身體氣血循環，並穩定內分泌系統及神經系統，因此，冬至溫補可以說是身體免疫能力建立的基礎。

冬至時期，也可接受三九伏天的灸貼療法，又稱為「三九貼」，敷貼於背部俞穴，強化臟腑氣機循環，來提升免疫力，並有效改善鼻過敏、皮膚過敏、腸胃疾患及婦科疾病，而中老年人因陽氣升發不足所導致的倦怠、夜尿與漏尿等，都可以透過灸貼於俞穴改善，中醫的冬至養生除了食補、藥補外，還有三九灸貼及艾灸等方式可以強化調理。

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