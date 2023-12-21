改善冬天手腳冰冷 先從6大原因推敲

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天氣逐漸轉涼，使得不少民眾即便身處室內，手腳仍難免感到冰冷，四肢發寒的症狀常見於寒冷的天氣，及個人體質偏寒等種種原因。「Social Lab社群實驗室」本次透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近三個月「手腳冰冷原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的手腳發冷原因排行。

氣溫低手腳變冰棒 網友建議多喝薑茶

觀察近三個月內網友針對「手腳冰冷原因」相關話題的討論，可以發現「氣溫低」是網友們的討論焦點，在寒冷的天氣中，血管會因收縮而影響血液的回流能力，同時身體為了維持心臟、大腦等重要器官的溫度，會將血液集中在身體的核心部位，使四肢分到較少的熱量，導致手腳容易感到冰冷。

▲網友熱議6大手腳冰冷原因，同時提供多種改善方式。（圖：「Social Lab社群實驗室」提供）

不少網友就表示，「只要天氣一轉涼，我就會手冷腳冷」、「有時候還會腳底冷到睡不著、很生氣！」也有女性提到冬天除了容易手腳發寒外，「月經來了也更加疼痛難忍！」針對這種不適，許多人紛紛提出解決方法，如「戴毛帽、穿毛襪、喝熱水」、「使用暖暖包」等；也有人說「來點薑茶有幫助！」指出性質溫熱的老薑，「有助於血液循環，就能減緩手腳冰冷、生理期時的下腹悶痛感」，是度過寒冬的好隊友。

體質虛寒者四季手腳都冰冷 心血管病患小心末梢循環差

「體質偏虛寒」也是備受網友討論的因素之一。像是不少人說道，「小女子體虛冷底，辦公室冷氣常常讓我的手都是冰冷狀態」、「我這體質算是比較虛的寒性體質，才會有四肢冰冷的問題，而且我是不管什麼季節都這樣」，引起網友共鳴。有人分享自己的經驗道，「我之前也是冷底，容易腰痠和手腳冰冷」，後來「（開始）運動後才慢慢改善」；也有人提出「手腳冰冷的虛寒體質其實滿適合補人蔘的」，這是由於人蔘可以「補充氣血」，特別適合用來改善因氣血不足導致的手腳冰冷狀況。

「心血管疾病 」為另一個引起手腳冰冷的常見原因之一。對於有血栓或患有如心臟病 、高血壓 等心血管疾病的人來說，血液可能長期處於不通順甚至阻塞的狀態，導致四肢末端的血液流動減緩，而讓手腳感到冰冷。尤其在寒冷的天氣下，若未做好保暖措施可能會使血管收縮，有增加心臟和血管負擔的風險，更需多加注意身體狀況。

你也有一到冬天四肢就像「冰棒」的問題嗎？若你有這樣的困擾，不妨參考以上提及的手腳冰冷原因，釐清造成此情況的可能因素後，採取適當的方式加以改善。若手腳真的凍得受不了時，也可以考慮尋求專業醫生的協助，讓身體恢復溫暖。

【本文授權轉載自NOW健康】