規律跑步好處多 改善憂鬱症狀功效不輸藥物

研究發現，透過運動來治療心理疾病的結果和吃藥差不多，但跑步治療在體重、腰圍和心血管功能等方面，還是稍微優於抗憂鬱藥物。（取材自Ingimage）

近來有一項研究發現，進行規律運動，對於提升心理健康 相當有益，並將運動治療與抗憂鬱藥物在焦慮和憂鬱症 治療進行比較，結果發現2種治療方法的結果同樣有效。

運動組、服藥組作對照

雖然研究發現，透過運動來治療心理疾病的結果和吃藥差不多，但跑步治療在體重、腰圍和心血管功能等方面，還稍微優於抗憂鬱藥物，這個研究找來141名患有憂鬱或焦慮症狀的患者，他們可以選擇接受選擇性血清素再吸收抑制劑（SSRI）的抗憂鬱藥物，或者進行集體跑步治療，時間一共是16周，研究結果已發表於「情感障礙期刊」（Affective Disorders）。

荷蘭阿姆斯特丹自由大學（Vrije University）的Brenda Penninx教授指出，這個研究為焦慮和憂鬱的人提供了藥物或運動這2種選擇。有趣的是，大多數人都選擇了運動，導致選擇跑步治療的人數多於選擇藥物治療的人數。

運動半途而廢 機率較高

然而，最初選擇運動而非抗憂鬱藥物組別的人，他們半途而廢的機率較高，只有52%的人在運動組中堅持接受治療，而在抗憂鬱藥物組中的遵從率則高達82%。

實驗結束時，2組約44%的人的憂鬱和焦慮方面的症狀都有所改善，但跑步組特別是在體重、腰圍、血壓和心臟功能方面也獲得改善，而抗憂鬱藥物組則於新陳代謝指標上，有略微惡化的趨勢。

未參加該研究的阿姆斯特丹大學醫療中心的Eric Ruhe博士則說，從實際角度來看，當患者有強烈的偏好時，選擇遵從這一選擇是可以理解的，這在進行這樣的研究時是需要考慮的。缺點是，與真正的隨機研究進行比較時，此研究較可能存在偏見。舉例來說，抗憂鬱藥物組患者的憂鬱症狀會更嚴重，這可能與參與運動的機會較少有關。

這項研究並未建議，以運動治療代替抗憂鬱藥物，但可以作為附加的治療選擇。 Brenda Penninx教授說明，抗憂鬱藥物通常是安全有效的，而且對大多數人都有用，由於如果完全不治療憂鬱症的話，會導致更糟的結果，因此抗憂鬱藥物通常是一個不錯的選擇。

這次的研究結果表明，可以去思考將運動治療運用在憂鬱症患者身上這件事，因為對於一些患者來說，這可能是一個不錯，甚至是更好的選擇。(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)