168？1410？間歇性斷食 減輕飢餓感、轉換心情

研究發現，間歇性斷食不僅可以減輕飢餓感，還能轉換心情和提振精神。（取材自Ingimage）

間歇性斷食是一種廣泛流行的飲食模式，作為減重 和其他健康的效益之用。最近一項由倫敦國王學院研究人員進行的大規模實驗，他們將研究聚焦於間歇性斷食這種飲食方式，結果研究人員發現，將進食時間限制在1天中的10小時之內，不僅可以減輕飢餓感，還能轉換心情和提振精神，這項實驗結果發表於貝爾格勒舉行的歐洲營養學大會（European Nutrition Conference）上。

間歇性斷食包括交替進食和斷食的周期，可以透過多種方式來實施，其中一種方法是時間限制性的飲食，即是每天攝取飲食的時間被限制在一定範圍內，其餘時間則進行斷食，而168斷食法就是指每天斷食16小時，並在8小時內進食；1410斷食法則是指每天斷食14小時，並在10小時內進食，其他斷食法還包括隔日斷食、每周兩次斷食和每周一次的24小時斷食。

研究人員以使用「ZOE健康應用程式」的37545名參與者為對象，進行了該項實驗，在為期3周的實驗中，參與者先是在第一周被要求正常進食，然後，在接下來的兩周內，則於10小時之內限制進食。

實驗結束之後，有36231名參與者選擇參加額外的周數，在全部的參與者中，有27371名用戶被歸類為高度參與，其中78%為女性。

研究作者之一的莎拉貝瑞博士指出，這是在受控制的臨床環境之外最大規模的研究，此項研究顯示，間歇性斷食確實能改善身體健康，令人興奮的是，研究發現，由於實行間歇性斷食並不需要非常嚴格的過程，就能看到積極的結果，多數人都能達到於10個小時之內進食的限制，進而改善心情、提振精神，以及減輕飢餓感。

研究人員凱特 伯明翰則說道，這項研究顯示食物對健康的影響，不僅取決於你吃什麼，還取決於你選擇在何時吃，限制進食時間是一種對健康有益的重要飲食行為。(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)