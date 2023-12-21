抽筋痛到哭...6大原因先釐清 懂預防會舒緩才能自救

（圖：NOW健康提供）

每個人或多或少都有抽筋的經驗吧？抽筋在醫學上又稱為「肌肉痙攣」，是一種異常的肌肉收縮現象，如電解質不均就是常見的原因之一，這可能導致肌肉突然變得緊繃甚至疼痛難耐。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「抽筋原因」相關話題，帶您了解網友熱議的抽筋原因排行。

網友分享舒緩妙招快收藏

觀察近一年網友針對「抽筋原因」的相關話題討論，可以發現「年齡」最受熱議。隨著年紀的增加，肌肉組織、身體機能等都會逐漸退化、變得脆弱，因此容易發生抽筋。就有網友發文提及，「家母年事已高已屆80歲⋯⋯近年因坐骨神經及尾椎問題，常會久坐難起腳麻、半夜腳抽筋、尾椎痠痛」，詢問網友有何治療的建議。針對抽筋問題，不少網友建議「每天做適當的伸展拉筋運動」、「散步一小時」、「居家坐或躺熱敷墊」、「可試試看筋膜運動按摩」等，透過一些簡單的運動加強肌耐力，搭配適當的拉筋、熱敷或按摩，幫助放鬆肌肉同時促進血液循環，對於緩解抽筋問題很有用。

▲網友熱議6大抽筋原因，同時提供多種預防肌肉痙攣的好方法。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

「懷孕」也是備受網友討論的抽筋因素。懷孕抽筋的成因眾多，如「賀爾蒙改變」、「保暖沒做好」、「肌肉緊繃或疲勞」等等都有可能。就有網友問道，「懷孕時遇到最不舒服的症狀是什麼？」，引來孕媽咪們紛紛留言回覆，不少人直喊「腳抽筋到哭」、「後期躺怎樣都睡不好，睡眠品質差，被抽筋痛哭醒來」...等，表示「懷孕抽筋真的是誇張的痛，跟平常抽筋差很多」。針對這令人崩潰的疼痛，有網友分享經驗，提出「多散步、多按摩拉筋、睡前也有自己泡熱水、穿襪子睡覺」、「孕期鈣吃好吃滿」等都有一定的幫助。

看天氣防抽筋 炎熱時多補水天冷了要保暖

「天氣過熱或過冷」也是常見的抽筋原因，若在高溫 環境下長時間活動，可能導致體液、水分、電解質等過度流失；而在天氣寒冷，卻沒有做好適當的禦寒措施，則恐造成血液循環變差、肌肉過度收縮等狀況，進而抽筋。建議民眾在酷熱的天氣下，要特別留意水分與鹽分的補充；天冷時則應做好保暖，對於改善抽筋問題都有一定程度的幫助。

突如其來的抽筋，總會讓身體不適好一陣子，嚴重時還有可能導致肌肉拉傷，影響到活動，並且需要長時間才能復原。因此為了預防抽筋一再發生，不妨參考以上提及的抽筋原因，釐清可能的致因後予以改善。也提醒若抽筋情況嚴重、疼痛持續發生，還是要尋求專業醫師的協助。

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